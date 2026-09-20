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Kaynak: İHA

Sivas'ta hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte evlerde kombiler çalıştırılmaya başlandı. Kombi ustası Şafak Şimşek, kış öncesinde yapılacak periyodik bakımın hem cihazın verimli çalışması hem de kullanım ömrünün uzaması açısından önemli olduğunu belirtti.

“200-300 LİRALIK TEKLİFLERE DİKKAT”

Kombi bakımının mutlaka tecrübeli kişiler tarafından yapılması gerektiğini söyleyen Şimşek, gerçek bakımın yalnızca cihazın kapağının açılıp temizlenmesinden ibaret olmadığını belirtti. Fan, pompa ve cihaz içerisindeki parçaların tek tek kontrol edilmesi gerektiğini ifade etti.

İnternette 200-300 liraya bakım teklif eden kişilere karşı uyaran Şimşek, eve gelindiğinde daha yüksek maliyetlerin çıkarılabildiğini söyledi.

KOMBİ KULLANILAMAZ HALE GELEBİLİR

Vatandaşların tanıdıkları ve güvendikleri ustaları tercih etmesini isteyen Şimşek, “Düşük maliyetle bakım yaptırmak isterken kombi kullanılamaz hale gelebilir ve yeni kombi almak zorunda kalınabilir” dedi.

Şimşek, özellikle Sivas ve İç Anadolu gibi soğuk bölgelerde kombilerin kullanılmaya başlandığı bu dönemde bakım yaptırmanın önem taşıdığını vurguladı.