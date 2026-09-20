Türkiye’nin ilk yerli ve milli hızlı tren projesinde önemli bir aşama geride bırakıldı. TÜRASAŞ tarafından geliştirilen milli elektrikli hızlı tren için seri üretim süreci resmen başladı.
Türkiye’nin beklediği proje seri üretime geçti: Saatte 250 kilometreyi gördü
Türkiye’nin yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ilk hızlı treninde seri üretim süreci başladı. Testlerde saatte 250 kilometre hıza ulaşan tren için ikinci setin üretimine geçilirken, 2027 ve 2028 yıllarında toplam 14 setin raylara indirilmesi hedefleniyor.Kaynak: AA
İlk milli hızlı tren setinin testleri devam ederken dikkat çeken hız değerlerine ulaşıldı. Saatte 225 kilometre işletme hızı için geliştirilen tren, dinamik seyir emniyeti testlerinde saatte 250 kilometre hızı gördü.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ilk setin testleri sürerken ikinci milli elektrikli hızlı tren setinin üretimine başladıklarını açıkladı. Böylece projede seri üretim dönemine geçildi.
Üretim takvimi de belli oldu. 2027 yılında 7, 2028 yılında ise 7 olmak üzere iki yılda toplam 14 milli elektrikli hızlı tren setinin üretilmesi hedefleniyor. Her set 8 araçtan oluşacak ve 577 yolcu taşıyabilecek.
Trenlerin kritik teknolojilerinde de yerli sistemler kullanılacak. Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi ile Cer Sistemi, ASELSAN işbirliğiyle yerli ve milli imkanlarla tasarlanıp üretiliyor.
Milli hızlı trenlerin seri üretiminin yapılacağı Türkiye’nin ilk hızlı tren fabrikasının inşasında ise yüzde 90 seviyesine ulaşıldı. 18 bin metrekarelik tesis tamamlandığında üretim, montaj ve test işlemleri aynı çatı altında gerçekleştirilecek. Yeni fabrikanın ayda bir hızlı tren üretme kapasitesine sahip olması planlanıyor.