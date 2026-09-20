Türkiye’nin beklediği proje seri üretime geçti: Saatte 250 kilometreyi gördü

Üretim takvimi de belli oldu. 2027 yılında 7, 2028 yılında ise 7 olmak üzere iki yılda toplam 14 milli elektrikli hızlı tren setinin üretilmesi hedefleniyor. Her set 8 araçtan oluşacak ve 577 yolcu taşıyabilecek.