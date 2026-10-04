Google, yapay zeka platformu Gemini kullanıcılarının erişim limitlerini ve model seçeneklerini baştan aşağı yenilediğini açıkladı. Yayımlanan yeni takvime göre 9 Ekim 2026 tarihinden itibaren uygulanacak kısıtlamalar ilk olarak ücretsiz hesap sahiplerini etkileyecek. Ücretli AI Plus abonelerine ise sürecin kendileri için ne zaman başlayacağı e-posta bildirimleriyle iletilecek.

Yeni kararla birlikte ücretsiz kullanıcılar bugüne kadar erişebildikleri Flash ve Pro sürümlerini kullanamayacak; bu gruptaki hesaplar yalnızca Flash-Lite modeliyle sınırlandırılacak.

ABONELİK PAKETLERİNE GÖRE YENİ MODEL DAĞILIMI

Kullanıcıların sahip oldukları abonelik seviyelerine göre erişebilecekleri model yapısı şu şekilde güncellendi:

Ücretsiz Kullanıcılar: Yapay zeka aboneliği bulunmayan hesaplar yalnızca Flash-Lite modelini kullanabilecek. Flash ve Pro modellerine erişim tamamen kapatılacak.

AI Plus Aboneleri: Bu pakette yer alan kullanıcılar Pro modeline erişim hakkını kaybederken, Flash Lite ve Flash modellerini kullanmayı sürdürebilecek.

AI Pro Aboneleri: AI Pro kullanıcıları Flash-Lite, Flash ve Pro modellerinin tamamına erişim hakkını koruyacak. Ayrıca daha önce sadece en üst pakette sunulan "Deep Think" (Derin Düşünme) özelliği de AI Pro planına dahil edilecek.

AI Ultra Aboneleri: En üst seviye abonelik paketine sahip kullanıcılar için mevcut erişim haklarında herhangi bir kısıtlama veya değişiklik yapılmayacak.

MODELLERE ÜÇ FARKLI YANIT SEVİYESİ GELİYOR

Ekim ayı içerisinde Gemini uygulamasına her model için düşük, orta ve yüksek olmak üzere üç ayrı kullanım seviyesinin entegre edilmesi planlanıyor. Hızlı cevaplar için düşük seviye kullanımı yeterli görülürken, daha karmaşık ve detaylı analizler sunan yüksek seviyeli yanıtlar kullanıcıların günlük limitlerinden daha fazla harcayacak.

Öte yandan, yakın zamanda duyurulan yeni nesil Gemini 4 Argon modelinin erişim şartları ve limitleriyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.