Türk Hava Yolları'nın (THY) 31 Temmuz'da Batman-İstanbul seferini yapan uçağında bir yolcu rahatsızlandı. Kabin ekibinin yaptığı "sağlık personeli" anonsu üzerine Batman ve Siirt'teki İl Değerlendirme Toplantısı'ndan dönen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile beraberindeki heyet yolcuya müdahalede bulundu.

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Şarkıcı Çelik'e teşekkürSağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Şarkıcı Çelik'e teşekkürGündem

Bakan Memişoğlu'nun yanına gittiği yolcunun sağlık durumunu Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol ve beraberindekiler kontrol etti.

Uçakta rahatsızlanan yolcuya ilk müdahale Bakan Memişoğlu'ndan - Resim : 2

Yapılan müdahalenin ardından yolcunun sağlık durumunun kontrol altına alındığı belirtildi.