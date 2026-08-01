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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, şarkıcı Çelik Erişçi'nin sosyal medya hesabından bir hastaneye iyi dileklerini ilettiği videoyu alıntılayarak kendisine teşekkür etti.

Şarkıcı Çelik Erişçi daha önce sosyal medya hesabından yayımladığı videoda, bir yakınını ziyaret etmek amacıyla gittiği hastanenin personeline, hastaya gösterdikleri yakın ilgi ve özenli bakım dolayısıyla teşekkürlerini iletmişti.

'İNSAN İNSANIN ŞİFASIDIR'

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sosyal medya X hesabından Şarkıcı Çelik'in paylaşımını alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

"İnsan insanın şifasıdır. Sevgili Çelik Bey, öncelikle hastanıza çok geçmiş olsun. Bu içten ve kadirşinas sözleriniz Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanemiz nezdinde, 81 ilimizde gece gündüz demeden şifa dağıtan tüm sağlık ailemizin yüreğini ısıttı. Güzel temennileriniz ve sağlık ordumuza verdiğiniz moral için yürekten teşekkür ederim"