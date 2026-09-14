Tuzla Belediyesi’nin bu yıl üçüncüsünü hayata geçirdiği Mercan Caz Günleri, kent sakinlerinin yoğun katılımı ve coşku dolu konserlerle tamamlandı. Mercan Şehir Parkı’nın doğal atmosferinde düzenlenen organizasyon, iki gün boyunca müzikseverlere, sporseverlere ve ailelere unutulmaz anlar sundu. Etkinliğin görkemli finalinde sahne alan Türkiye’nin köklü müzik gruplarından Ezginin Günlüğü, söylediği sevilen şarkılarla parkı dolduran binlerce Tuzlalıya müzik dolu bir akşam yaşattı.



Mercan Şehir Parkı’nın çam ağaçlarıyla kaplı ferah ortamında düzenlenen Mercan Caz Günleri, bu yıl da müziğin farklı tonlarını vatandaşlarla buluşturdu. Etkinlik kapsamında sahne alan değerli sanatçı Dolunay Obruk, kendine has tarzı ve güçlü yorumuyla dinleyicilere keyifli dakikalar yaşattı. Organizasyonun son gününde ise Ezginin Günlüğü şahane sesi ve geniş repertuvarı ile sahne alarak Tuzlalıları adeta mest etti. Yeşilin ve müziğin harmanlandığı alanda vatandaşlar şarkılara hep birlikte eşlik ederek açık havanın tadını çıkardı.



Tuzla Belediye Başkanı Avukat Eren Ali Bingöl, etkinlik alanında yaptığı konuşmada kültür ve sanat faaliyetlerinin ilçe genelinde ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Göreve geldikleri günden bu yana Mercan Caz Günleri konseptini büyüterek sürdürdüklerini ifade eden Başkan Bingöl, şu değerlendirmelerde bulundu:

Göreve geldiğimiz günden bu yana Mercan Caz Günleri konseptinde Tuzla Mercan Şehir Parkı’mızda çok önemli konserler düzenliyoruz. Böylelikle her yılın Eylül ayında Tuzlalılar biliyor ki Eylül ayının ortasında Mercan Şehir Parkı’nda çok güzel kültür ve sanat faaliyetleri yürütüyoruz. Bugün de Ezginin Günlüğü şahane sesiyle Tuzlalıları mest eden anlar yaşatıyor. Biz caz günlerini önemsiyoruz çünkü burada bugün bulunan bir genç bir enstrümana hayran kalıp onu denemeye başlasa bile bizim için kâr; böyle bakıyoruz. Sabah saat 12’de çocuklara ve gençlere yönelik çok kapsamlı bir spor etkinliği oldu. Koşudan birçok spor ve sanat faaliyetine ilişkin de çok kapsamlı bir çalışma yürüttük. Sadece üst yapı ve alt yapı çalışmalarında değil, standart belediyecilik faaliyetlerinin dışında da çok iddialıyız.

Mercan Caz Günleri sadece akşam gerçekleşen konserlerle sınırlı kalmadı. Günün erken saatlerinde başlayan organizasyonlar çerçevesinde çocuklara ve gençlere yönelik geniş çaplı spor aktiviteleri düzenlendi. Sabah saat 12 itibarıyla başlayan programlarda koşu organizasyonları, açık hava spor uygulamaları, çeşitli sanatsal atölyeler ve hareketli yaşam etkinlikleri yer aldı. Aileler çocuklarıyla birlikte parkın geniş yeşil alanlarında hem spor yaptı hem de kaliteli zaman geçirme imkanı buldu.

Tuzla Belediyesi, kültür ve sanat organizasyonlarını yerel ekonomiyi destekleyen bir modele dönüştürmeye devam ediyor. Mercan Caz Günleri boyunca Mercan Şehir Parkı içerisinde kurulan özel stantlarda kadın girişimciler el emeği ürünlerini, ürettikleri el sanatlarını ve özel tasarımlarını sergileme fırsatı buldu. Parkı ziyaret eden vatandaşlar bir yandan müziğin ritmine eşlik ederken diğer yandan kadın girişimcilerin stantlarını ziyaret ederek alışveriş yaptı ve yerel üretime katkıda bulundu.



Etkinliğe katılan kent sakinleri, Mercan Şehir Parkı’nın büyüleyici atmosferinde düzenlenen bu organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi. İş temposunun getirdiği yoğunluktan sıyrılıp sosyal vakit geçirme fırsatı bulduklarını belirten bir vatandaş duygularını şu sözlerle ifade etti:



Çok keyifli bir etkinlikti. Sağ olsunlar çok keyifli vakit geçirdik. Tuzla’da. Belediyenin böyle bir etkinlik düzenlemesi çok hoş. Çoğu zaman işten dolayı kendimize sosyal vakit ayıramıyoruz ama Tuzla Belediyesi gerçekten bunu çok iyi yapıyor.