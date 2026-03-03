Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, hakkında 'İcbar suretiyle irtikap' suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 02.03.2026 tarih ve 2026/48 Sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak uzaklaştırılmıştır."

