Yunanistan ekibi Olympiakos'ta forma giyen dünyaca ünlü İranlı forvet Mehdi Taremi, flaş bir kararla orduya katılacağını duyurdu.
Dünyaca ünlü futbolcu savaşa katılacak: Süper Lig devi de peşindeydi
Bir dönem Beşiktaş'ın da transfer listesinde bulunan İranlı futbolcu Mehdi Taremi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası ülkesine dönüp orduya katılmak istediğini kulübü Olympiakos'a iletti.Derleyen: Sinan Başhan
Mehdi Taremi'nin, ülkesine dönerek askeri komutanlığın yanında yer almak, silahlanmak ve İran'ı savunmak istediğini mevcut kulüp yetkililerine bildirdiği iddia edildi.
"ÜLKEMİN BANA EN ÇOK İHTİYAÇ DUYDUĞU AN BU"
İran Futbol Federasyonu yetkililerinin oyuncuyu Yunanistan'da kalmaya ikna etmeye çalıştığı ancak İranlı forvetin "Ülkemin bana en çok ihtiyaç duyduğu an bu." dediği öne sürüldü.
33 yaşındaki Mehdi Taremi, kariyerinde Porto ve Inter gibi önemli takımların formalarını giydi.
Bu sezon Yunan ekibi Olympiakos'ta 31 maça çıkan Taremi, 16 gol ve 5 asist kaydetti.
Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Beşiktaş da geçtiğimiz yaz transfer döneminde golcü oyuncu için harekete geçmişti. Ancak oyuncu Yunanistan ekibi Olympiakos'la anlaşmıştı.
NE OLMUŞTU?
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.
İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.
ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.
İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.