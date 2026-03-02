Bolu belediye Başkanı Tanju Özcan, irtikap soruşturması kapsamında çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kararın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Özcan, "Adaletin geldiği nokta bu. Korkacağımı düşünen varsa hayal görmesin" dedi.

Özcan'ın açıklamaları şöyle:

htiyaç sahibi öğrenciye kaynak bulmaya çalışmak ağır cezalık suçmuş. Sulh ceza hakimi kararı açıklamadan 20 dakika önce tutuklandığımızı sosyal medyadan öğrendik. Türkiye’deki adaletin geldiği nokta bu. Benim korkacağımı düşünen varsa sakın hayal görmesin. Sevinenler kına yaksın. Keser döner sap döner, gün gelir hesap döner

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, yaptığı açıklamada Tanju Özcan ile Süleyman Can’ın tutuklandığını bildirdi. Tanal, diğer isimlerin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını duyurdu.

YARDIMCISI DA TUTUKLANDI

Savcılık, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can ve Ali Sarıyıldız'ı, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

Savcı, gözaltındaki diğer 10 kişiyi ise haklarında adli kontrol hükümlerinin uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Hakimliğe çıkarılan Tanju Özcan ile Süleyman Can, hakimlik kararıyla tutuklandı. Hakimlik, diğer 11 kişi hakkında ise çeşitli adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına hükmetti.