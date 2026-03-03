Emekliye bayram parası ne zaman? Mart takvimi ve zam hesabı ortaya çıktı

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Mart ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihlerini araştırmaya başladı.
Milyonlarca emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi için ödeme tarihini bekliyor. 2026 Mart ayıyla birlikte ikramiyelerin ne zaman yatırılacağı ve zam yapılıp yapılmayacağı yeniden gündeme geldi.Derleyen: Baran Şükrü Çelik
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Ramazan Bayramı öncesi ödeme yapılacak
Takvime göre Ramazan Bayramı 20-24 Mart tarihleri arasında idrak edilecek. İkramiyelerin bayramdan önce yatırılması bekleniyor.
Ödeme tarihleri 9-15 Mart arası olabilir
Geçmiş yıllardaki uygulamalara göre emekli ikramiyelerinin 9-15 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.
SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı farklı günlerde alıyor
Ödemeler tahsis numarasına göre yapılıyor. Bu nedenle 4A, 4B ve 4C emeklileri parayı farklı günlerde alıyor.
İkramiye uygulaması 2018’de başladı
Emeklilere bayram ikramiyesi ilk kez 2018 yılında verilmeye başlandı. O yıl ikramiye 1.000 TL olarak ödenmişti.
İkramiye yıllar içinde artırıldı
İkramiye tutarı
1.000 TL → 1.100 TL → 2.000 TL → 3.000 TL → 4.000 TL
şeklinde kademeli olarak yükseltildi.
2025 yılında 4 bin TL ödenmişti
Son olarak 2025 yılında emeklilere her bayram için 4 bin TL ikramiye verildi.
2026 için zam beklentisi var
Emekliler bu yıl ikramiyenin artırılmasını bekliyor. Ancak henüz resmi bir zam açıklaması yapılmadı.
5 bin TL ihtimali konuşuluyor
Ekonomik tahminlere göre ikramiyenin 5.000 TL’ye çıkarılması ihtimaller arasında gösteriliyor.
5.500 TL ve 6.000 TL formülü de var
Bazı hesaplamalara göre ikramiyenin
5.500 TL veya 6.000 TL olması da seçenekler arasında yer alıyor.
AK Parti’den ikramiye açıklaması geldi
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, ikramiye artışının mevcut teklifte yer almadığını söyledi.
Bütçe dengesi gerekçe gösterildi
Güler, 17,7 milyon emekliyi ilgilendiren ikramiye için bütçe imkanlarının zorlandığını belirtti.
İkramiye için Meclis süreci gerekiyor
Artış yapılabilmesi için düzenlemenin TBMM’den geçmesi ve Resmi Gazete’de yayımlanması gerekiyor.
Kimler bayram ikramiyesi alıyor
SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklileri ikramiye alıyor.
Dul ve yetim aylığı alanlar da bu ödemeden yararlanabiliyor.
Sosyal yardım alanlara ikramiye yok
Engelli maaşı, evde bakım yardımı veya sosyal yardım alanlara bayram ikramiyesi ödenmiyor.
Resmi açıklama yapılınca ödeme takvimi netleşecek.