Yeniçağ Gazetesi
03 Mart 2026 Salı
İstanbul
Türk çimento firması iflasın eşiğine geldi: 1 yıl mühlet kararı verildi

2022 yılında kurulan Alsancak Çimento A.Ş. geçtiğimiz günlerde konkordato ilan etmişti. İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket hakkında yürütülen konkordato davasında 1 yıllık kesin mühlet kararı verdi.

Mina Kaymakçı Mina Kaymakçı
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Türk çimento firması iflasın eşiğine geldi: 1 yıl mühlet kararı verildi - Resim: 1

İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülmekte olan konkordato davasında kritik bir eşiğe gelindi.

Türk çimento firması iflasın eşiğine geldi: 1 yıl mühlet kararı verildi - Resim: 2

Mahkemenin 26 Şubat 2026 tarihli ara kararı uyarınca, Alsancak Çimento Anonim Şirketi hakkında, İcra ve İflas Kanunu’nun 289/3. maddesi gereğince 1 yıllık kesin mühlet kararı verildi.

Türk çimento firması iflasın eşiğine geldi: 1 yıl mühlet kararı verildi - Resim: 3

Mahkeme kararı doğrultusunda, borçlu şirket ve şahıstan alacağı bulunan tüm tarafların, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde alacaklarını bildirmeleri ilan edildi.

Türk çimento firması iflasın eşiğine geldi: 1 yıl mühlet kararı verildi - Resim: 4

Alacak bildirimleri Konkordato komiserin adresine bizzat elden, taahhütlü posta veya e-mail yoluyla yapılması gerekiyor.

Türk çimento firması iflasın eşiğine geldi: 1 yıl mühlet kararı verildi - Resim: 5

Bildirim sırasında alacağın hukuki nedeni açıkça belirtilmeli; fatura, makbuz, senet veya defter özeti gibi kanıtlayıcı belgelerin asılları ya da onaylı örnekleri sunulması gerekiyor.

Türk çimento firması iflasın eşiğine geldi: 1 yıl mühlet kararı verildi - Resim: 6

Belirlenen 15 günlük süre içinde kayıt yaptırmayan alacaklılar (alacakları borçlu bilançosunda kayıtlı değilse), konkordato projesinin müzakerelerine katılamayacak ve oy kullanma hakkından mahrum kalacaklar.

Türk çimento firması iflasın eşiğine geldi: 1 yıl mühlet kararı verildi - Resim: 7

Süreç, atanan komiser heyeti denetiminde ve mahkeme gözetiminde sürüyor.

