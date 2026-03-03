İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülmekte olan konkordato davasında kritik bir eşiğe gelindi.
Türk çimento firması iflasın eşiğine geldi: 1 yıl mühlet kararı verildi
2022 yılında kurulan Alsancak Çimento A.Ş. geçtiğimiz günlerde konkordato ilan etmişti. İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket hakkında yürütülen konkordato davasında 1 yıllık kesin mühlet kararı verdi.Mina Kaymakçı
Mahkemenin 26 Şubat 2026 tarihli ara kararı uyarınca, Alsancak Çimento Anonim Şirketi hakkında, İcra ve İflas Kanunu’nun 289/3. maddesi gereğince 1 yıllık kesin mühlet kararı verildi.
Mahkeme kararı doğrultusunda, borçlu şirket ve şahıstan alacağı bulunan tüm tarafların, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde alacaklarını bildirmeleri ilan edildi.
Alacak bildirimleri Konkordato komiserin adresine bizzat elden, taahhütlü posta veya e-mail yoluyla yapılması gerekiyor.
Bildirim sırasında alacağın hukuki nedeni açıkça belirtilmeli; fatura, makbuz, senet veya defter özeti gibi kanıtlayıcı belgelerin asılları ya da onaylı örnekleri sunulması gerekiyor.
Belirlenen 15 günlük süre içinde kayıt yaptırmayan alacaklılar (alacakları borçlu bilançosunda kayıtlı değilse), konkordato projesinin müzakerelerine katılamayacak ve oy kullanma hakkından mahrum kalacaklar.
Süreç, atanan komiser heyeti denetiminde ve mahkeme gözetiminde sürüyor.