Motorine rekor zam yolda: İşte pompaya yansıyacağı tarih

Benzin grubunda ise 3 Mart 2026 tarihi için herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmezken, 5 Mart Perşembe gününden itibaren litre fiyatına 1 lira 92 kuruş zam yapılabileceği ifade ediliyor. Öte yandan uzmanlar, nihai kararın üst makamlar tarafından verileceğini ve rakamların son piyasa kapanışlarına göre netleşeceğini belirtiyor.