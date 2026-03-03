Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Ekonomi Motorine rekor zam yolda: İşte pompaya yansıyacağı tarih

Motorine rekor zam yolda: İşte pompaya yansıyacağı tarih

İran’ın Suudi Arabistan ve Katar’daki petrol tesislerine saldırısı sonrası brent petrol yükseldi. Akaryakıtta yeni zam gündemde; motorine zam üstüne zam bekleniyor. İşte 3 Mart 2026 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel pompa fiyatları…

Tuğçenur Acar Tuğçenur Acar
Son Güncelleme:
Motorine rekor zam yolda: İşte pompaya yansıyacağı tarih - Resim: 1

ABD ve İsrail’in İran’a saldırmasının ardından İran’ın misilleme atışları dünya ekonomisini kötü ekledi. Hürmüz Boğazı’nın kapatılması ve İran’ın Suudi Arabistan ile Katar’daki petrol tesislerine saldırı sonrası brent petrol rekor seviyelere yükseldi. Türkiye’de de akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam dalgası kapıda.

Motorine rekor zam yolda: İşte pompaya yansıyacağı tarih - Resim: 2

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, kısa süre önce LPG’ye yapılan 65 kuruşluk artışın ardından bu kez motorin ve benzinde ciddi bir fiyat güncellemesi bekleniyor. Uluslararası piyasalarda yaşanan savaş kaynaklı dalgalanmaların etkisiyle özellikle motorin grubunda dikkat çeken bir artış öngörülüyor.

Motorine rekor zam yolda: İşte pompaya yansıyacağı tarih - Resim: 3

MOTORİNE DEV ZAM

4 Mart 2026 Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarına 6 lira 69 kuruşluk artış beklentisi bulunuyor.

Motorine rekor zam yolda: İşte pompaya yansıyacağı tarih - Resim: 4

Benzin grubunda ise 3 Mart 2026 tarihi için herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmezken, 5 Mart Perşembe gününden itibaren litre fiyatına 1 lira 92 kuruş zam yapılabileceği ifade ediliyor. Öte yandan uzmanlar, nihai kararın üst makamlar tarafından verileceğini ve rakamların son piyasa kapanışlarına göre netleşeceğini belirtiyor.

Motorine rekor zam yolda: İşte pompaya yansıyacağı tarih - Resim: 5

İşte 3 Mart 2026 il il güncel benzin ve motorin fiyatları…

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: ~58,34 TL,

Motorin: ~60,39 TL,

LPG: ~30,29 TL

Motorine rekor zam yolda: İşte pompaya yansıyacağı tarih - Resim: 6

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: ~58,18 TL,

Motorin: ~60,23 TL,

LPG: ~29,69 TL

Motorine rekor zam yolda: İşte pompaya yansıyacağı tarih - Resim: 7

Ankara:

Benzin: ~59,28 TL,

Motorin: ~61,49 TL,

LPG: ~30,17 TL

Motorine rekor zam yolda: İşte pompaya yansıyacağı tarih - Resim: 8

İzmir:

Benzin: ~59,56 TL,

Motorin: ~61,76 TL,

LPG: ~30,09 TL

