Ocak ayında aylık bazda yüzde 6,32 olurken, yıllık enflasyon ise yüzde 53,42 şeklinde gerçekleşmişti.

2026 yılının ikinci enflasyon verileri bugün açıklanıyor.

Bağımsız araştırmacıların kurduğu ENAG’ın yaptığı açıklamaya göre enflasyon şubat ayında aylık bazda yüzde 4,01 oldu. Yıllık enflasyon ise yüzde 54,14 şeklinde gerçekleşti.

ÖNCÜ VERİ GELMİŞTİ

Enflasyonda öncü olarak görülen ve İTO tarafından açıklanan İstanbul enflasyonu, şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 3,85 oranında artış gösterdi. Yıllık bazda ise yüzde 37,88 olarak belirlenmişti.