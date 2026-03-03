Küresel piyasalara savaş darbesi: Saldırının etkisi ağır oldu

BIST 100 YÜZDE 2,71 GERİLEDİ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,71 değer kaybederek 13.346,43 puandan tamamladı.

Güne yüzde 5,32 azalışla 12.987,42 puandan başlayan BIST 100 endeksi daha sonra kayıplarının bir kısmını telafi etti.

Ana sektör endekslerinden teknoloji endeksi yüzde 4,4 yükselirken, hizmetler endeksi yüzde 2,7, sanayi endeksi yüzde 2,6, mali endeks yüzde 4,7 geriledi.

Alt sektör endeksleri arasında sadece yüzde 0,09'la ticaret ve yüzde 0,02 ile kimya petrol plastik kazandırdı. En çok kaybettiren ise yüzde 7,43 ile bankacılık oldu. Ulaştırma ve turizm endekslerinde de yüzde 5'in üzerinde düşüşler görüldü.

BIST 100 endeksindeki düşüşe karşın teknoloji şirketlerinden Altınay Savunma'nın hisseleri yüzde 8,3, ASELSAN'ın hisseleri yüzde 5,6, ticaret endeksine dahil Gen İlaç'ın hisseleri yüzde 4,9, kimya petrol, plastik şirketlerinden Petkim'in hisseleri yüzde 3,2 ve Tüpraş'ın hisseleri yüzde 2,9 yükseldi.

Ulaştırma şirketlerinden Türk Hava Yolları'nın hisseleri yüzde 6, Pegasus'un hisseleri yüzde 5,8, Çelebi Hava Servisi'nin hisseleri yüzde 5,7, bankacılık şirketlerinden Türkiye İş Bankası (C)'nin hisseleri yüzde 6,7, Akbank'ın hisseleri yüzde 8,2, Şekerbank'ın hisseleri yüzde 8,2, Garanti BBVA'nın hisseleri yüzde 8,6, Yapı ve Kredi Bankası'nın hisseleri yüzde 8,7 geriledi.