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Kaynak: DHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, şeker pancarı üreticilerinin merakla beklediği 2026-2027 üretim yılı alım fiyatını resmi kanalları üzerinden kamuoyuna açıkladı. Yapılan duyuruya göre, TÜRKŞEKER tarafından uygulanacak şeker pancarı alım fiyatı, ton başına kota tamamlama primi dahil 3 bin 720 TL seviyesinde kararlaştırıldı.

Bakanlık açıklamasında, sözleşmeli üretim modeliyle çiftçiye sağlanan alım güvencesinin önemine dikkat çekilerek, şeker pancarı tarımının üreticinin geleceği ve ülkenin stratejik üretim kapasitesi açısından kritik bir yere sahip olduğu vurgulandı.

"ŞEKER SANAYİMİZİ İKİNCİ ASRINA TAŞIYACAK EN ÖNEMLİ DAYANAK"

Şeker pancarı üretiminin sanayi boyutu ve stratejik rolüne değinilen duyuruda, tarladan fabrikaya uzanan zincirin şeker sanayisini ikinci asrına taşıyacak en temel dayanak olduğu belirtildi.

Kararın üreticilere ve sektöre hayırlı olmasını dileyen Tarım ve Orman Bakanlığı, "Ülkemizde şeker üretiminin ham maddesi olan şeker pancarının 2026-2027 üretim yılı alım fiyatı, ton başına kota tamamlama primi dahil 3 bin 720 TL olarak belirlenmiştir. Alınan bu kararın şeker pancarı üreticilerimiz başta olmak üzere ülkemize ve milletimize hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verdi.