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Türkiye'de şeker piyasasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Türkşeker, 21 Ağustos'ta kilogram başına 38,61 lira olarak duyurduğu indirimli satış fiyatını 48 liraya çıkardı. Böylece şekerin fabrika satış fiyatına yaklaşık yüzde 24,3 oranında zam yapılmış oldu.

Ancak fiyat artışına rağmen sektördeki sorunların devam ettiği belirtiliyor. Özellikle düşük maliyetle oluşturulan yüksek miktardaki şeker stoklarının, fabrikaların yeni fiyat üzerinden satış yapmasını güçleştirdiği ifade ediliyor.

BAKANLIK 52 LİRA İSTEDİ, 48 LİRA OLDU

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın şekerin kilogram fiyatının 52 liraya yükseltilmesini talep ettiği, ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın onayıyla fiyatın 48 lira olarak belirlendiği aktarıldı.

Yeni fiyat, Bakanlığın talebinin 4 lira altında kalırken fabrikaların artan üretim maliyetleri karşısında nasıl bir satış politikası izleyeceği merak konusu oldu.

ŞEKER PİYASASINDA İKİ FİRMA TARTIŞMASI

Tarımdanhaber.com'un haberine göre, şeker piyasasında yüksek miktarda stok bulunduran Remzi Çakar ve İşmen Gıda adlı iki büyük tüccar firmanın satış politikaları, fabrikalar üzerinde fiyat baskısı oluşturuyor.

Haberde, söz konusu firmaların önceki dönemde Türkşeker ve Kayseri Şeker'den yüksek tonajlı alımlar gerçekleştirdiği, yeni kampanya döneminde ise Konya Şeker'den toplam 50 bin ton şeker satın aldığı belirtildi.

Sektör kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre, iki firmanın elindeki stokların ortalama maliyeti kilogram başına 37-38 lira seviyesinde bulunuyor.

FABRİKADA 48 LİRA, PİYASADA 39,5 LİRA

Tarımdanhaber.com'un aktardığına göre, iki büyük firmanın şeker satış fiyatı zam beklentisi öncesinde 38,4 liradan 39,5 liraya yükseldi.

Bu durumda Türkşeker'in açıkladığı 48 liralık fiyat ile söz konusu firmaların satış fiyatı arasında kilogram başına 8,5 liralık fark oluştu.

Haberde, düşük maliyetli stokların piyasaya daha uygun fiyatlarla sunulmasının, fabrikaların yeni belirlenen fiyat üzerinden satış yapmasını zorlaştırdığı değerlendirmesine yer verildi.

PANCAR ÜRETİCİSİ FİYAT BEKLİYOR

Şeker satış fiyatına zam yapılmasına rağmen 2026 yılı pancar alım fiyatının henüz açıklanmaması da sektörde belirsizliğe neden oluyor.

Pancar üreticileri artan maliyetler karşısında alım fiyatının belirlenmesini beklerken fabrikalar da yeni üretim döneminin maliyetlerini hesaplamaya çalışıyor.

Sektörde, pancar alım fiyatının ton başına 4 bin liranın üzerinde belirlenmesi halinde fabrikaların 48 liranın altında şeker satmasının daha da zorlaşabileceği değerlendiriliyor.

STOKLAR ERİDİKTEN SONRA NE OLACAK?

Tarımdanhaber.com'un haberinde, yüksek miktarda stok bulunduran firmaların ürünlerini satmasının ardından Türkşeker'in yeniden büyük tonajlı indirimli satış kampanyalarına yönelme ihtimalinin sektörde endişe yarattığı öne sürüldü.

Şeker piyasasında yaşanan gelişmeler, yalnızca fiyat artışını değil, stokların piyasa üzerindeki etkisini ve rekabet koşullarını da gündeme taşıdı.