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Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu verilerindeki bilgilere göre, yılın ilk yarısında 25 milyar 746 milyon 177 bin dolar turizm kazancı elde edildi.

Yabancı ülkelere ziyaret gerçekleştiren vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri ise yıllık bazda yüzde 0,4 düşüşle 5 milyar 187 milyon 501 bin dolar kaydetti.

Geçen yılın ilk 6 ayında 5 milyar 208 milyon 130 bin dolar turizm gideri kaydedildi.

Türk turistlerin yurt dışında yaptığı harcamaların detayları incelendiğinde, vatandaşların yurda dönüşte 361 milyon 978 bin dolarlık hediyelik eşya getirdiği ortaya çıktı.

Geçen yılın ilk yarısında hediyelikler için yapılan harcamaların tutarı 395 milyon 455 bin dolar olarak açıklanmıştı.