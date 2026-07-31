Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2026 yılı 2. çeyrek (Nisan, Mayıs, Haziran) verileri, turizm sektöründeki daralmayı ve kan kaybını net bir şekilde gözler önüne serdi. Gelen turist sayısındaki gerileme ve düşen gelirler karşısında, yurt dışına tatile giden yerli turist sayısındaki patlama tablonun vehametini artırıyor.

TURİZM GELİRİNDE MİLYAR DOLARLIK KAYIP

Yılın ikinci çeyreğinde turizm geliri, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,6 oranında azaldı. Yaşanan bu daralma ile birlikte toplam turizm geliri 15 milyar 865 milyon 339 bin dolar seviyesine geriledi. Elde edilen bu gelirin 15 milyar 655 milyon 868 bin dolarlık kısmı doğrudan ziyaretçilerden gelirken, 209 milyon 471 bin dolarlık kısmı ise transfer yolculardan sağlandı. Turizm gelirinin yüzde 15,6’lık kısmını ise ülkemizi ziyaret eden yurt dışı ikametli gurbetçi vatandaşlarımız oluşturdu.

ZİYARETÇİ SAYISINDA ÇARPICI DÜŞÜŞ

Gelirlerdeki erimeye, turist sayısındaki azalma da eşlik etti. Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2026 yılı II. çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 azaldı. Toplam ziyaretçi sayısı 15 milyon 581 bin 14 kişi olarak kayıtlara geçti. Ülkemizde geceleme yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 113 dolar olarak gerçekleşti. Yurt dışında ikamet eden vatandaşlarımızın gecelik ortalaması ise 79 dolarda kaldı.

GELEN TURİST AZALDI, YURT DIŞINA ÇIKAN VATANDAŞ SAYISI PATLADI

Sektör açısından en tepki çeken ve alarm zillerini çaldıran veri ise "turizm giderleri" ve "yurt dışına giden yerli turist" dengesinde yaşandı. Yabancı turist Türkiye'den ayağını çekerken, yerli turist yönünü yurt dışına çevirdi.

Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 16,5 gibi çok ciddi bir oranda artarak 3 milyon 434 bin 172 kişiye ulaştı. Yurt dışına çıkan bu vatandaşların kişi başı ortalama harcaması 863 dolar oldu. Buna paralel olarak turizm giderimiz geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,4 artışla 2 milyar 962 milyon 898 bin dolara fırladı.

TURİSTİN HARCAMA KALEMLERİ DEĞİŞTİ

Azalan turistlerin harcama eğilimlerindeki değişimler de dikkat çekici. Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre paket tur harcamaları (ülkemize kalan pay) yüzde 5,5 azalırken, uluslararası ulaştırma harcamaları yüzde 6,1 düştü.

Öte yandan konaklama harcamaları yüzde 11,7, yeme içme harcamaları ise yüzde 5,2 oranında artış gösterdi. Ziyaretçiler yüzde 71,3 gibi ezici bir oranla Türkiye'ye en çok "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" amacıyla geldi. Bunu yüzde 16,6 ile "akraba ve arkadaş ziyareti", yüzde 6 ile "alışveriş" izledi.