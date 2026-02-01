Ekonomik kriz sebebiyle şirketler art arda iflaslarını duyurmaya devam ediyor. Bursa’da iflas eden şirketlere bir yenisi daha eklendi. 2003’te Bursa’da faaliyete başlayan Yuvam İplik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, iflas etmemek için konkordato ilan etmişti.

Firmaya tanınan geçici sürenin bitmesinin ardından şirket hakkında iflas kararı verildi. İflas kararının kesinleşmesinin ardından şirket için tasfiye süreci başladı. Bursa İflas Dairesi, tekstil devinde bulunan tüm varlıkları açık artırma yöntemiyle satışa çıkardı.

Satış öncesinde görevlendirilen bilirkişi tarafından hazırlanan raporda; iflas eden şirketteki araç, makine ve ekipmanların durumu, kalan kullanım ömürleri, fiziksel ve işlevsel yıpranma oranlarına dikkat edilerek yerinde inceleme yapıldığı belirtildi.

Rapora göre, makine ve araçların toplam değeri 25 milyon 972 bin 600 TL olarak belirledi. İflas eden Yuvam İplik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin makine ve araçları 17–24 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek açık artırmayla satılaca. İhalenin 13 milyon 16 bin 300 TL muhammen bedelle başlayacağı ifade edildi. İflas eden 23 yıllık dev şirketin icradan satış listesinde iplik büküm, punto, fantazi iplik, bobin sarma ve kops aktarma makineleri de bulunuyor.