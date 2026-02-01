Yeniçağ Gazetesi
01 Şubat 2026 Pazar
İstanbul
E-Gazete
Anasayfa Ekonomi Türkiye’nin altın haritası değişti: İlk 10 şehirlerde ezber bozuldu

BDDK'nın son verileri, Türkiye’deki "yastıkaltı" birikim alışkanlıklarına dair kentler listeni ortaya çıkardı. Ekonomistlerin "atıl servet" olarak tanımladığı yastıkaltı birikiminde Bursa, Antalya ve Kocaeli ilk sıralarda yer alıyor.

Süleyman Çay
Türkiye’nin altın haritası değişti: İlk 10 şehirlerde ezber bozuldu - Resim: 1

Altın fiyatlarının rekor üstüne rekor kırdığı 2026 yılında, yatırımcılar fiziki altına yönelmeye devam ediyor. Ancak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından paylaşılan rakamlar, Türkiye'deki servet dağılımı ve birikim alışkanlıkları hakkında ezber bozan sonuçlar sundu. Görkemli düğünlerin adresi Doğu ve Güneydoğu illeri listenin dışında kalırken, sanayi devleri ve turizm başkentleri milyarlarca liralık altın stokuyla liderliği göğüsledi.

Türkiye’nin altın haritası değişti: İlk 10 şehirlerde ezber bozuldu - Resim: 2

DÜĞÜN TAKILARI DEĞİL, SANAYİ VE TURİZM GELİRİ KAZANDI

Kamuoyunda, özellikle bölge düğünlerindeki takı yoğunluğu nedeniyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinin "altın zengini" olduğu düşünülüyordu. Ancak veriler, gerçek birikimin nakit gücünün yüksek olduğu sanayi ve ticaret bölgelerinde yoğunlaştığını kanıtladı.

Türkiye’nin altın haritası değişti: İlk 10 şehirlerde ezber bozuldu - Resim: 3

Uzmanlar, bu durumu "geleneksel takı kültürü" ile "finansal yatırım kapasitesi" arasındaki farka bağlıyor. Marmara’nın sanayi üretimi ve Akdeniz’in turizm geliri, yastıkaltındaki altın stokunun temel kaynağı haline gelmiş durumda.

Türkiye’nin altın haritası değişti: İlk 10 şehirlerde ezber bozuldu - Resim: 4

"ATIL SERVET" MAKROEKONOMİK RİSK TAŞIYOR

Ekonomistler, sistem dışında kalan bu birikimi "atıl servet" olarak nitelendiriyor. Yatırımcı için her ne kadar "güvenli liman" olsa da, milyarlarca liralık altının finansal döngüye girmemesi makroekonomik açıdan büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor. Ayrıca evde tutulan fiziki altının hırsızlık gibi ciddi güvenlik riskleri taşıdığına da dikkat çekiliyor.

Türkiye’nin altın haritası değişti: İlk 10 şehirlerde ezber bozuldu - Resim: 5

İŞTE TÜRKİYE'NİN "ALTIN ŞEHİRLERİ" VE SERVET TUTARLARI

Listenin zirvesinde yer alan iller ve yastıkaltındaki birikimin parasal karşılığı şu şekilde sıralandı:

Türkiye’nin altın haritası değişti: İlk 10 şehirlerde ezber bozuldu - Resim: 6

Sıra

İl

Birikim Tutarı (Milyar TL)

1

Antalya

43,64 Milyar TL

2

Bursa

42,85 Milyar TL

3

Kocaeli

34,73 Milyar TL

4

Konya

29,50 Milyar TL

5

Adana

22,40 Milyar TL

6

Balıkesir

20,74 Milyar TL

7

Muğla

20,50 Milyar TL

8

Mersin

20,46 Milyar TL

9

Manisa

16,50 Milyar TL

10

Eskişehir

16,37 Milyar TL
Türkiye’nin altın haritası değişti: İlk 10 şehirlerde ezber bozuldu - Resim: 7
Türkiye’nin altın haritası değişti: İlk 10 şehirlerde ezber bozuldu - Resim: 8
Türkiye’nin altın haritası değişti: İlk 10 şehirlerde ezber bozuldu - Resim: 9
Kaynak: Ekonomi Servisi
Yeniçağ Gazetesi
