Türkiye’nin altın haritası değişti: İlk 10 şehirlerde ezber bozuldu

"ATIL SERVET" MAKROEKONOMİK RİSK TAŞIYOR

Ekonomistler, sistem dışında kalan bu birikimi "atıl servet" olarak nitelendiriyor. Yatırımcı için her ne kadar "güvenli liman" olsa da, milyarlarca liralık altının finansal döngüye girmemesi makroekonomik açıdan büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor. Ayrıca evde tutulan fiziki altının hırsızlık gibi ciddi güvenlik riskleri taşıdığına da dikkat çekiliyor.