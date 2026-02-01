Altın fiyatlarının rekor üstüne rekor kırdığı 2026 yılında, yatırımcılar fiziki altına yönelmeye devam ediyor. Ancak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından paylaşılan rakamlar, Türkiye'deki servet dağılımı ve birikim alışkanlıkları hakkında ezber bozan sonuçlar sundu. Görkemli düğünlerin adresi Doğu ve Güneydoğu illeri listenin dışında kalırken, sanayi devleri ve turizm başkentleri milyarlarca liralık altın stokuyla liderliği göğüsledi.
Türkiye’nin altın haritası değişti: İlk 10 şehirlerde ezber bozuldu
BDDK'nın son verileri, Türkiye’deki "yastıkaltı" birikim alışkanlıklarına dair kentler listeni ortaya çıkardı. Ekonomistlerin "atıl servet" olarak tanımladığı yastıkaltı birikiminde Bursa, Antalya ve Kocaeli ilk sıralarda yer alıyor.Derleyen: Süleyman Çay
DÜĞÜN TAKILARI DEĞİL, SANAYİ VE TURİZM GELİRİ KAZANDI
Kamuoyunda, özellikle bölge düğünlerindeki takı yoğunluğu nedeniyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinin "altın zengini" olduğu düşünülüyordu. Ancak veriler, gerçek birikimin nakit gücünün yüksek olduğu sanayi ve ticaret bölgelerinde yoğunlaştığını kanıtladı.
Uzmanlar, bu durumu "geleneksel takı kültürü" ile "finansal yatırım kapasitesi" arasındaki farka bağlıyor. Marmara’nın sanayi üretimi ve Akdeniz’in turizm geliri, yastıkaltındaki altın stokunun temel kaynağı haline gelmiş durumda.
"ATIL SERVET" MAKROEKONOMİK RİSK TAŞIYOR
Ekonomistler, sistem dışında kalan bu birikimi "atıl servet" olarak nitelendiriyor. Yatırımcı için her ne kadar "güvenli liman" olsa da, milyarlarca liralık altının finansal döngüye girmemesi makroekonomik açıdan büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor. Ayrıca evde tutulan fiziki altının hırsızlık gibi ciddi güvenlik riskleri taşıdığına da dikkat çekiliyor.
İŞTE TÜRKİYE'NİN "ALTIN ŞEHİRLERİ" VE SERVET TUTARLARI
Listenin zirvesinde yer alan iller ve yastıkaltındaki birikimin parasal karşılığı şu şekilde sıralandı:
|
Sıra
|
İl
|
Birikim Tutarı (Milyar TL)
|
1
|
Antalya
|
43,64 Milyar TL
|
2
|
Bursa
|
42,85 Milyar TL
|
3
|
Kocaeli
|
34,73 Milyar TL
|
4
|
Konya
|
29,50 Milyar TL
|
5
|
Adana
|
22,40 Milyar TL
|
6
|
Balıkesir
|
20,74 Milyar TL
|
7
|
Muğla
|
20,50 Milyar TL
|
8
|
Mersin
|
20,46 Milyar TL
|
9
|
Manisa
|
16,50 Milyar TL
|
10
|
Eskişehir
|
16,37 Milyar TL