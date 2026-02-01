Yeniçağ Gazetesi
01 Şubat 2026 Pazar
MTV ödemelerinde son gün: Yapmayanlara ceza gelecek

MTV ödemelerinde son gün: Yapmayanlara ceza gelecek

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) ilk taksit ödemesi için tanınan süre yarın son buluyor. 2 Şubat'a kadar vergi daireleri, PTT, banka şubeleri ve mobil uygulamalar üzerinden ödeme yapılabilecek.

Süleyman Çay
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) ilk taksit ödemesi için tanınan süre sona eriyor.

Ödemeler 2 Şubat'a kadar vergi daireleri, PTT, banka şubeleri ve mobil uygulamalar üzerinden gerçekleştiriliyor. Ödemesini yapmayanlar için aylık gecikme faizi olacak.

Ancak faizin dışında cezai işlemler de uygulanabilecek

Bu sebeple son güne bırakmadan, tüm araç sahiplerinin MTV ilk taksit işlemlerini vaktinde tamamlanmalı.

2026 yılı MTV Hesaplama tablosu da değişti.

İşte 2026 yıllı MTV fiyatları:

1300 cc ve altı 420.700 TL'yi aşmayanlar 6.903 TL

1301 – 1600 cc 420.700 TL'yi aşmayanlar 12.028 TL

1601 – 1800 cc 1.052.500 TL'yi aşmayanlar 21.252 TL

1801 – 2000 cc 1.052.500 TL'yi aşmayanlar 33.498 TL

Kaynak: Haber Merkezi
