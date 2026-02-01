Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) ilk taksit ödemesi için tanınan süre sona eriyor.
MTV ödemelerinde son gün: Yapmayanlara ceza gelecek
Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) ilk taksit ödemesi için tanınan süre yarın son buluyor. 2 Şubat'a kadar vergi daireleri, PTT, banka şubeleri ve mobil uygulamalar üzerinden ödeme yapılabilecek.Derleyen: Süleyman Çay
Haberi Paylaş
1 9
Ödemeler 2 Şubat'a kadar vergi daireleri, PTT, banka şubeleri ve mobil uygulamalar üzerinden gerçekleştiriliyor. Ödemesini yapmayanlar için aylık gecikme faizi olacak.
2 9
Ancak faizin dışında cezai işlemler de uygulanabilecek
3 9
Bu sebeple son güne bırakmadan, tüm araç sahiplerinin MTV ilk taksit işlemlerini vaktinde tamamlanmalı.
4 9
2026 yılı MTV Hesaplama tablosu da değişti.
İşte 2026 yıllı MTV fiyatları:
5 9
1300 cc ve altı 420.700 TL'yi aşmayanlar 6.903 TL
6 9
1301 – 1600 cc 420.700 TL'yi aşmayanlar 12.028 TL
7 9
1601 – 1800 cc 1.052.500 TL'yi aşmayanlar 21.252 TL
8 9
1801 – 2000 cc 1.052.500 TL'yi aşmayanlar 33.498 TL
9 9
Kaynak: Haber Merkezi