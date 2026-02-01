SGK uzmanı İsa Karakaş, Türkiye gazetesindeki köşe yazısında 7573 sayılı Torba Kanun Resmi Gazete'de yayımlanması ile detaylarını paylaştığı düzenleme, yargıdaki binlerce dosyayı kapatırken işverenlere de nefes aldıracak.
SGK uzmanı İsa Karakaş tek tek anlattı: Binlerce dosya kapanacak
Milyonların beklediği 7573 sayılı Torba Kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. Asgari ücret prim desteğinden taşeron işçilerin kıdem tazminatına kadar yeni yasayla değişen tüm detayları SGK uzmanı İsa Karakaş tek tek anlattı.Derleyen: Süleyman Çay
MEMURİYETTE "HATA" PAYI KALKTI
Aday memurlar için disiplin süreci artık çok daha kritik bir hal aldı. İsa Karakaş’ın aktardığı detaylara göre, adaylık sürecinde birden fazla uyarı veya kınama alan memurun görevine son verilecek. İlişiği kesilenler, sağlık sebepleri dışında 3 yıl boyunca tekrar devlet memuru olamayacak.
Ayrıca "usulden" bozulan disiplin cezalarında idareye 6 aylık ek süre tanındı. Yani bir ceza mahkemeden teknik bir hata nedeniyle dönse bile, idare bu hatayı giderip 6 ay içinde cezayı yeniden verebilecek. Bu hamleyle disiplin cezalarında "zamanaşımıyla kurtulma" devri resmen sona erdi.
İŞVERENE 1.269 TL’LİK "PRİMSİZ" DESTEK
İşveren kanadında ise asgari ücret maliyetini düşürecek bir adım atıldı. Hiçbir başvuru şartı aranmaksızın her bir çalışan için aylık 1.269,90 TL asgari ücret prim desteği verilecek. Bu tutar, işverenin SGK’ya ödeyeceği borçtan doğrudan düşülecek.
TAŞERON DOSYALARI TARİHE KARIŞIYOR
Kamu kurumlarında çalışan taşeron işçilerin kıdem tazminatlarıyla ilgili yıllardır süren karmaşa da çözüme kavuştu. Kamu kurumlarının, emekli olan işçiye ödediği tazminatı taşeron şirketten geri isteme uygulaması (rücu davaları) kaldırıldı.
Geçmişe dönük davalardan vazgeçiliyor. İşverenlerin üzerindeki eski borç yükü siliniyor. Mahkemelerdeki binlerce dosya "karar verilmesine yer olmadığı" gerekçesiyle kapatılacak.