SGK uzmanı İsa Karakaş tek tek anlattı: Binlerce dosya kapanacak

Ayrıca "usulden" bozulan disiplin cezalarında idareye 6 aylık ek süre tanındı. Yani bir ceza mahkemeden teknik bir hata nedeniyle dönse bile, idare bu hatayı giderip 6 ay içinde cezayı yeniden verebilecek. Bu hamleyle disiplin cezalarında "zamanaşımıyla kurtulma" devri resmen sona erdi.