Cagliari'nin Hellas Verona'yı konuk ettiği İtalya Serie A'nın 23. hafta maçında milli yıldız Semih Kılıçsoy uzun süre konuşulacak bir gole imza attı.

Semih Kılıçsoy'dan jeneriklik gol: Arka direkte voleyle bitirdi - Resim : 1

SEMİH KILIÇSOY VOLE GOLÜ MAÇA DAMGA VURDU

Luca Mazzitelli'nin 36'ıncı dakikada attığı golle maçta 1-0 öne geçen Cagliari'de mücadeleye ilk 11'de başlayan Semih Kılıçsoy ilk yarının uzatma anlarında sahneye çıktı.

Karşılaşmanın 45+2'inci dakikasında Sebastiano Esposito'nun sağ kanattan arka direğe ortaladığı topa harika bir zamanlamayla voleye kalkarak vuran Semih Kılıçsoy, kaleci Perilli'nin bacakları arasından topu ağlara gönderdi.

Semih Kılıçsoy'dan jeneriklik gol: Arka direkte voleyle bitirdi - Resim : 2

SERIE A'DA KALİTESİNİ BİR KEZ DAHA KANITLADI

Son haftalardan Cagliari'de yükselen performansıyla adından söz ettiren Semih Kılıçsoy Serie A'da 4. golünü kaydederken kalitesini bir kez daha gözler önüne serdi.