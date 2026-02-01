Cagliari'nin Hellas Verona'yı konuk ettiği İtalya Serie A'nın 23. hafta maçında milli yıldız Semih Kılıçsoy uzun süre konuşulacak bir gole imza attı.

SEMİH KILIÇSOY VOLE GOLÜ MAÇA DAMGA VURDU

Luca Mazzitelli'nin 36'ıncı dakikada attığı golle maçta 1-0 öne geçen Cagliari'de mücadeleye ilk 11'de başlayan Semih Kılıçsoy ilk yarının uzatma anlarında sahneye çıktı.

Karşılaşmanın 45+2'inci dakikasında Sebastiano Esposito'nun sağ kanattan arka direğe ortaladığı topa harika bir zamanlamayla voleye kalkarak vuran Semih Kılıçsoy, kaleci Perilli'nin bacakları arasından topu ağlara gönderdi.

SERIE A'DA KALİTESİNİ BİR KEZ DAHA KANITLADI

Son haftalardan Cagliari'de yükselen performansıyla adından söz ettiren Semih Kılıçsoy Serie A'da 4. golünü kaydederken kalitesini bir kez daha gözler önüne serdi.