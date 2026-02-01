En düşük emekli maaşının 20 bin TL olmasının yankıları sürüyor. AKP eski milletvekili Şamil Tayyar, Türkiye'de emekli sayısının 17 milyonu geçtiğine dikkat çekerek, emeklilerin artık seçim sonuçlarını belirleyebilecek bir toplumsal güç haline geldiğini vurguladı. Artan yoksulluk ve adaletsiz maaş dağılımına dikkat çeken Tayyar, emekliler için kapsamlı bir reform çağrısı yaptı.

Şamil Tayyar, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, emeklilerin parklarda, çay ocaklarında ve gündelik hayatın her alanında artan şikayetlerinin siyasal bir dalgaya dönüştüğünü ifade etti. Tayyar, emekliler için “Öfkeleri en büyük motivasyonları” ifadelerini kullandı.

Tayyar emeklilerin yalnızca muhalefetin değil, doğrudan iktidarın karşısında konumlanabilecek bir potansiyel taşıdığını da belirtti.

'SORUN SADECE MAAŞ DEĞİL...'

Emeklilerin sorununun yalnızda düşük gelir olmadığına dikkat çeken AKP'liŞamil Tayyar, prim günleri ve çalışma süreleri arasındaki farkların maaşlara adil yansımadığını da vurguladı. 17 milyon olan emekli sayısını hatırlatan Tayyar "En altında birleştirdiğimiz 4 milyonluk ‘en düşük maaşlılar’ katmanı bile kendi içinde tartışmalı." ifadelerini kullandı.

Şamil Tayyar, emekliler için çözümün kapsamlı ve refah artırıcı bir reformdan geçtiğini belirtti. Emeklilerin sorunun son dakika düzenlemeleriyle değil, kalıcı ve sistemli bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini ifade edan Tayyar, “Şimdiden kafa yorulmalı” dedi.

'İKTİDARIN EN BÜYÜK RAKİBİ'

Emeklilerin artık ne CHP’nin ne de başka bir partinin değil, doğrudan iktidarın en büyük rakibi konumuna geldiğini ifade eden Şamil Tayyar'ın beğeni ve yorum yağan paylaşımı şöyle:

"Emekliler. ‘İktidar belirleyici’ yeni bir toplumsal sınıf oluşuyor.

Sayıları 17 milyonu aştı. Örgütlüler, etkileşim halindeler, parkta, çay ocağında fısıltıyla çoğalıyorlar, her sokakta duyuluyorlar.

Öfkeleri, en büyük motivasyonları. Bu sosyopolitik güç, mensubu en fazla olan toplumsal katmanı oluşturuyor. AK Parti’den bile fazlalar.

Sorun sadece azalan gelirleri değil, prim ve çalışma sürelerini ıskalayan adaletsiz dağılım. 17 milyonluk kesimin en altında birleştirdiğimiz 4 milyonluk ‘en düşük maaşlılar’ katmanı bile kendi içinde tartışmalı.

Dolayısıyla adil ve refah arttırıcı kapsamlı bir reforma ihtiyaç var. Şimdiden kafa yorulmalı, son dakika torba kanunu düzenlemesiyle riske edilmemelidir. Uyarıyorum. Emekliler, ne CHP ne diğerleri, iktidarın en büyük rakibidir."