Asgari ücretin 31.224 TL olan açlık sınırının bile altında 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak açıklanmasına tepki yağmaya devam ederken Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara’nın sosyal medya hesabından paylaştığı değerlendirme dikkat çekti.

Kara'ya göre, asgari ücretlilerin satın alma gücü 2026 yılında son on yılın en düşük seviyesinde. Veriler, asgari ücretin açlık sınırına oranının yıllar itibarıyla seyrini de gösterdi.

Ocak ayları esas alınarak hazırlanan grafikte, asgari ücretin açlık sınırına oranı 2017–2026 döneminde dalgalı bir görünüm sergilerken, 2026 yılı itibarıyla bu oranın son on yılın en düşük düzeyine indiği görüldü.

'ASGARİ ÜCRETLİNİN ALIM GÜNÜ SON ON YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE'

Kara'nın, “2026 yılına girerken asgari ücretlilerin satın alma gücünün son on yılın en düşük düzeyinde olduğu görülüyor” notuyla paylaştığı grafik şöyle:

Kara, ikinci paylaşımda da asgari ücret grafiğin ocak ayları itibarıyla çizildiğini vurgulayarak, yılın başı baz alındığında 2026’daki oranın son on yılın en düşük seviyesi olduğuna dikkat çekti. Aylara bakıldığında 2021 yılında daha düşük oranların görüldüğünü de anımsattı.

Öte yandan asgari ücretle geçinemeyen vatandaşlar yetkililere 'çözüm odaklı' ekonomik politikalar için seslenmeyi sürdürüyor.