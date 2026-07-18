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Kaynak: AA

Saatlik verilere bakıldığında, dün en yüksek elektrik tüketimi 55 bin 449 megavatsaat ile saat 15.00’te kaydedildi. En düşük tüketim ise 38 bin 595 megavatsaat ile saat 06.00’da gerçekleşti.

ÜRETİMDE İLK SIRADA İTHAL KÖMÜR VAR

Elektrik üretiminde kaynak bazlı dağılım incelendiğinde, ilk sırada yüzde 18,9 pay ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bu kaynağı yüzde 18,8 ile barajlı hidroelektrik santralleri, yüzde 16,5 ile rüzgar enerjisi santralleri takip etti.

ELEKTRİK İHRACATI İTHALATI GEÇTİ

Türkiye, dün toplam 8 bin 768 megavatsaat elektrik ihracatı yaparken, 7 bin 957 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

Veriler, üretim ile tüketim arasındaki dengenin büyük ölçüde korunduğunu ortaya koyarken, enerji arzında farklı kaynakların payının sürdüğünü gösterdi.