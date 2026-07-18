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Kaynak: Haber Merkezi

Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur'un Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından, 4 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı'da düzenlenmesi planlanan "Saygı 1" etkinliğiyle ilgili beklenen açıklama geldi.

Serdar Ortaç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, organizasyonun mevcut haliyle gerçekleştirilmeyeceğini duyurdu. Ünlü sanatçı, yaşanan gelişmeler nedeniyle "Saygı 1" konseptinin iptal edildiğini, ancak aynı gün ve aynı mekanda dinleyicileriyle buluşacağını belirtti.

YER AYNI, ETKİNLİK DEĞİŞTİ

Ortaç paylaşımında, 4 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı'da düzenlenecek organizasyonun "Serdar Ortaç Konseri" adıyla gerçekleştirileceğini açıkladı. Sanatçı, konserde sürpriz isimlerin de sahne alacağını belirterek sevenlerini etkinliğe davet etti.

İlk olarak Oğuzhan Uğur'un öncülüğünde planlanan "Saygı 1" organizasyonunda, Serdar Ortaç'ın sevilen şarkılarının farklı sanatçılar tarafından seslendirilmesi hedefleniyordu. Son kararla birlikte bu konseptten vazgeçilirken, etkinlik doğrudan Serdar Ortaç konserine dönüştürüldü.