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Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne kıyasla yüzde 1,41 azalarak 1 milyar 745 milyon 840 bin 682 lira seviyesinde gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada fiyatlar saatlik bazda değişkenlik gösterdi. En yüksek fiyat saat 21.00’de 4 bin 487 lira 18 kuruş olurken, en düşük fiyat ise sabah 07.00’de 998 lira 60 kuruş olarak kaydedildi.

Elektrik fiyatlarının ortalamalarına bakıldığında ise aritmetik ortalama 2 bin 790 lira 91 kuruş, ağırlıklı ortalama ise 2 bin 806 lira 12 kuruş olarak hesaplandı.

Öte yandan spot piyasada bugün için kaydedilen en yüksek fiyat 4 bin 487 lira 17 kuruş, en düşük fiyat ise 955 lira 99 kuruş oldu.

Veriler, elektrik piyasasında gün içinde ciddi fiyat dalgalanmalarının sürdüğünü ortaya koyuyor.