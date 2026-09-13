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Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, ülke genelinde günlük elektrik üretimi ve tüketim rakamları netleşti. Dün günlük bazda 1 milyon 58 bin 137 megavatsaat elektrik üretilirken, toplam tüketim 1 milyon 35 bin 397 megavatsaat seviyesinde gerçekleşti.

TÜKETİMDE ZİRVE SAAT 20.00’DE GÖRÜNDÜ

Saatlik bazdaki verilere göre günün en yüksek ve en düşük enerji talebinin yaşandığı zaman dilimleri şu şekilde kaydedildi:

En yüksek tüketim: Saat 20.00’de 48 bin 382 megavatsaat

En düşük tüketim: Saat 05.00’te 35 bin 858 megavatsaat

ÜRETİMİN LİDERİ BARAJLAR OLDU

Türkiye'nin elektrik üretim portföyünde ilk sırayı yenilenebilir enerji kaynağı olan barajlı hidroelektrik santralleri aldı. Üretim kaynaklarının dağılımı şöyle şekillendi:

Barajlı Hidroelektrik Santralleri: Yüzde 21,8 pay

İthal Kömür Santralleri: Yüzde 19,7 pay

Güneş Santralleri: Yüzde 16 pay

DIŞ TİCARETTE NET İHRACATÇI KONUM

Enerji ticaretinde de hareketlilik devam etti. Türkiye, dün sınır ötesine 23 bin 761 megavatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirirken, komşu ülkelerden yapılan elektrik ithalatı ise 1089 megavatsaat seviyesinde kaldı.