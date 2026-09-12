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Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 28,5 azalarak 1 milyar 398 milyon 932 bin 176 lira olarak belirlendi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00'da 3 bin 795 lira 1 kuruş, en düşük saat 10.00'da 171 lira 1 kuruş olarak açıklandı.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 198 lira 67 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 315 lira 44 kuruş kaydetti.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 800 lira olarak belirlendi.