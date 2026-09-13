Sigara satışlarına yasak geliyor: Tarih verildi

YAŞ DOĞRULAMASI ELEKTRONİK OLUYOR

Satış noktalarındaki görünürlük tamamen kaldırılacak. Sigara ve tütün ürünleri kapalı, dışarıdan görünmeyen dolaplarda tutulacak. Tüketici ürüne doğrudan erişemeyecek; satışlar yalnızca elektronik sistem üzerinden kimlik ve yaş doğrulaması yapılarak gerçekleştirilecek. Ayrıca paketlerin üzerindeki marka alanları en fazla yüzde 5 ile sınırlandırılacak, logo ve sembol kullanımı yasaklanacak.