Türkiye genelinde tütün ve sigara kullanımını sıfırlamayı hedefleyen kapsamlı kanun teklifi için Meclis takvimi netleşti.
Sigara satışlarına yasak geliyor: Tarih verildi
Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan dev tütün paketi kanun teklifi kasım ayında Meclis gündemine geliyor. Elektronik sistemle yaş doğrulamalı satıştan kapalı alan sınırlarına, 10 metre yasak çemberinden 2040 yılındaki tam satış yasağına kadar tütün ürünlerinde tarihi kısıtlamalar yolda.Kaynak: Diğer
Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yasa taslağının eylül ayı sonunda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde değerlendirilmesi, kasım ayında Meclis gündemine taşınarak bütçe görüşmelerinden önce yasalaşması hedefleniyor.
2024’TA TÜTÜN SATIŞINA TAM YASAK
"Tütünsüz Türkiye" vizyonuyla hazırlanan taslağın en radikal maddesini uzun vadeli satış yasağı oluşturuyor.
Düzenlemeye göre, 1 Ocak 2040 tarihinden itibaren Türkiye'de tütün ürünlerinin satışı ve tüketim maksadıyla başkalarına sunulması tamamen yasaklanacak.
YAŞ DOĞRULAMASI ELEKTRONİK OLUYOR
Satış noktalarındaki görünürlük tamamen kaldırılacak. Sigara ve tütün ürünleri kapalı, dışarıdan görünmeyen dolaplarda tutulacak. Tüketici ürüne doğrudan erişemeyecek; satışlar yalnızca elektronik sistem üzerinden kimlik ve yaş doğrulaması yapılarak gerçekleştirilecek. Ayrıca paketlerin üzerindeki marka alanları en fazla yüzde 5 ile sınırlandırılacak, logo ve sembol kullanımı yasaklanacak.
KAFE VE RESTORANLARA ÖZEL ŞART
İşletmelerin açık alanlarında sigara içilmesi yasaklanırken, belirli standartları sağlayan mekanlara özel sigara içme bölümleri izni verilecek:
ALAN SINIRI
İşletme alanının en fazla yüzde 10'u ayrılabilecek (En az 2, en fazla 20 metrekare).
SERVİS YASAĞI
Bu alanlarda yiyecek ve içecek servisi yapılmayacak, 18 yaş altı giremeyecek.
GÖRÜNMEZLİK
Bölümler dışarıdan görünmeyecek şekilde kapatılacak.
10 METRE KORUMA ÇEMBERİ GELİYOR
Toplumun ve çocukların yoğun bulunduğu alanlarda pasif içiciliği önlemek amacıyla mesafe kuralı getiriliyor. Okul, hastane, kamu binası ve ibadethanelerin 10 metre çevresinde sigara içilmesi yasaklanacak.
Parklar, çocuk oyun alanları ile yürüyüş ve egzersiz parkurları da tamamen yasak kapsama alınacak.