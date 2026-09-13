Yeniçağ Gazetesi
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Sigara satışlarına yasak geliyor: Tarih verildi

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan dev tütün paketi kanun teklifi kasım ayında Meclis gündemine geliyor. Elektronik sistemle yaş doğrulamalı satıştan kapalı alan sınırlarına, 10 metre yasak çemberinden 2040 yılındaki tam satış yasağına kadar tütün ürünlerinde tarihi kısıtlamalar yolda.

Kaynak: Diğer
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Sigara satışlarına yasak geliyor: Tarih verildi - Resim: 1

Türkiye genelinde tütün ve sigara kullanımını sıfırlamayı hedefleyen kapsamlı kanun teklifi için Meclis takvimi netleşti.

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Sigara satışlarına yasak geliyor: Tarih verildi - Resim: 2

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yasa taslağının eylül ayı sonunda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde değerlendirilmesi, kasım ayında Meclis gündemine taşınarak bütçe görüşmelerinden önce yasalaşması hedefleniyor.

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Sigara satışlarına yasak geliyor: Tarih verildi - Resim: 3

2024’TA TÜTÜN SATIŞINA TAM YASAK

"Tütünsüz Türkiye" vizyonuyla hazırlanan taslağın en radikal maddesini uzun vadeli satış yasağı oluşturuyor.

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Sigara satışlarına yasak geliyor: Tarih verildi - Resim: 4

Düzenlemeye göre, 1 Ocak 2040 tarihinden itibaren Türkiye'de tütün ürünlerinin satışı ve tüketim maksadıyla başkalarına sunulması tamamen yasaklanacak.

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Sigara satışlarına yasak geliyor: Tarih verildi - Resim: 5

YAŞ DOĞRULAMASI ELEKTRONİK OLUYOR

Satış noktalarındaki görünürlük tamamen kaldırılacak. Sigara ve tütün ürünleri kapalı, dışarıdan görünmeyen dolaplarda tutulacak. Tüketici ürüne doğrudan erişemeyecek; satışlar yalnızca elektronik sistem üzerinden kimlik ve yaş doğrulaması yapılarak gerçekleştirilecek. Ayrıca paketlerin üzerindeki marka alanları en fazla yüzde 5 ile sınırlandırılacak, logo ve sembol kullanımı yasaklanacak.

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Sigara satışlarına yasak geliyor: Tarih verildi - Resim: 6

KAFE VE RESTORANLARA ÖZEL ŞART

İşletmelerin açık alanlarında sigara içilmesi yasaklanırken, belirli standartları sağlayan mekanlara özel sigara içme bölümleri izni verilecek:

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Sigara satışlarına yasak geliyor: Tarih verildi - Resim: 7

ALAN SINIRI

İşletme alanının en fazla yüzde 10'u ayrılabilecek (En az 2, en fazla 20 metrekare).

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SERVİS YASAĞI

Bu alanlarda yiyecek ve içecek servisi yapılmayacak, 18 yaş altı giremeyecek.

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GÖRÜNMEZLİK

Bölümler dışarıdan görünmeyecek şekilde kapatılacak.

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10 METRE KORUMA ÇEMBERİ GELİYOR

Toplumun ve çocukların yoğun bulunduğu alanlarda pasif içiciliği önlemek amacıyla mesafe kuralı getiriliyor. Okul, hastane, kamu binası ve ibadethanelerin 10 metre çevresinde sigara içilmesi yasaklanacak.

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Sigara satışlarına yasak geliyor: Tarih verildi - Resim: 11

Parklar, çocuk oyun alanları ile yürüyüş ve egzersiz parkurları da tamamen yasak kapsama alınacak.

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