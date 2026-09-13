Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Ünlü sucuk markasında usulsüzlük: Mal varlıkları donduruldu, 1 kişi tutuklandı

Ünlü sucuk markasında usulsüzlük: Mal varlıkları donduruldu, 1 kişi tutuklandı

Kayseri'de faaliyet gösteren sucuk devinde eski çalışanlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan beş şüpheliden 1'i tutuklandı, 4'ü adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüphelilerin mal varlıklarına da tedbir konulduğu bildirildi.

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Ünlü sucuk markasında usulsüzlük: Mal varlıkları donduruldu, 1 kişi tutuklandı - Resim: 1

Kayseri merkezli tanınmış sucuk üreticisi Şahin Sucukları'nda vuku bulan olaylara dair tahkikat devam ediyor. Bu kapsamda, markanın eski personelinin kurumun onayı ve haberi olmaksızın sahte evrak ve evraklar aracılığıyla bankalar ve finans kurumlarında hukuka aykırı işlemler yürüttüğü iddia ediliyor.

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Ünlü sucuk markasında usulsüzlük: Mal varlıkları donduruldu, 1 kişi tutuklandı - Resim: 2

Soruşturma kapsamında Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince çalışma yapıldı.

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Ünlü sucuk markasında usulsüzlük: Mal varlıkları donduruldu, 1 kişi tutuklandı - Resim: 3

Çalışmalar sonucunda 2'si kadın beş şüpheli gözaltına alındı. Kayseri Olay'da yer alan habere göre, emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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Ünlü sucuk markasında usulsüzlük: Mal varlıkları donduruldu, 1 kişi tutuklandı - Resim: 4

Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi; dört şüpheli ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Ünlü sucuk markasında usulsüzlük: Mal varlıkları donduruldu, 1 kişi tutuklandı - Resim: 5

Sözcü'de yer alan habere göre, şüphelilerin mal varlıklarına da tedbir konulduğu öğrenildi.

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Ünlü sucuk markasında usulsüzlük: Mal varlıkları donduruldu, 1 kişi tutuklandı - Resim: 6

Şirket tarafından daha önce yapılan açıklamada, söz konusu işlemlerin şirketin bilgisi ve iradesi dışında gerçekleştirildiğinin iç denetim birimlerince tespit edildiği ifade edildi.

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Ünlü sucuk markasında usulsüzlük: Mal varlıkları donduruldu, 1 kişi tutuklandı - Resim: 7

Açıklamada, elde edilen bilgi ve belgelerin adli mercilere iletildiği ve soruşturmanın Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ile Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından sürdürüldüğü belirtilmişti.

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