Ünlü sucuk markasında usulsüzlük: Mal varlıkları donduruldu, 1 kişi tutuklandı

Kayseri merkezli tanınmış sucuk üreticisi Şahin Sucukları'nda vuku bulan olaylara dair tahkikat devam ediyor. Bu kapsamda, markanın eski personelinin kurumun onayı ve haberi olmaksızın sahte evrak ve evraklar aracılığıyla bankalar ve finans kurumlarında hukuka aykırı işlemler yürüttüğü iddia ediliyor.