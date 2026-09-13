YENİÇAĞ: Akaryakıt zamları vatandaşı kavurdu
Gazeteler bu sabah ne yazdı? 13 Eylül manşetlerinde öne çıkan başlıklar
Siyasetteki sıcak gelişmeler, ekonomideki son durum ve manşetlere taşınan kritik başlıklar... İşte 13 Eylül Cuma günü Türkiye'de gazete manşetleri...Kaynak: Haber Merkezi
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