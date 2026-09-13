Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Gazeteler bu sabah ne yazdı? 13 Eylül manşetlerinde öne çıkan başlıklar

Gazeteler bu sabah ne yazdı? 13 Eylül manşetlerinde öne çıkan başlıklar

Siyasetteki sıcak gelişmeler, ekonomideki son durum ve manşetlere taşınan kritik başlıklar... İşte 13 Eylül Cuma günü Türkiye'de gazete manşetleri...

Kaynak: Haber Merkezi
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Gazeteler bu sabah ne yazdı? 13 Eylül manşetlerinde öne çıkan başlıklar - Resim: 1

YENİÇAĞ: Akaryakıt zamları vatandaşı kavurdu

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Gazeteler bu sabah ne yazdı? 13 Eylül manşetlerinde öne çıkan başlıklar - Resim: 2

BİRGÜN: Tek adam rejimi mutlaka gitmeli

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Gazeteler bu sabah ne yazdı? 13 Eylül manşetlerinde öne çıkan başlıklar - Resim: 3

SÖZCÜ: Şehit ailelerini kaderine terk et teröristbaşına özel ev inşaa et

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Gazeteler bu sabah ne yazdı? 13 Eylül manşetlerinde öne çıkan başlıklar - Resim: 4

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Gazeteler bu sabah ne yazdı? 13 Eylül manşetlerinde öne çıkan başlıklar - Resim: 5

FANATİK: Kayıp fırtına

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Gazeteler bu sabah ne yazdı? 13 Eylül manşetlerinde öne çıkan başlıklar - Resim: 6

FOTOMAÇ: Aslan zirve aşkına

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Gazeteler bu sabah ne yazdı? 13 Eylül manşetlerinde öne çıkan başlıklar - Resim: 7
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Gazeteler bu sabah ne yazdı? 13 Eylül manşetlerinde öne çıkan başlıklar - Resim: 8

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Gazeteler bu sabah ne yazdı? 13 Eylül manşetlerinde öne çıkan başlıklar - Resim: 9

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Gazeteler bu sabah ne yazdı? 13 Eylül manşetlerinde öne çıkan başlıklar - Resim: 10

TAVIR: The Öcalan Palace İmralı Resort Office yakında hizmette

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Gazeteler bu sabah ne yazdı? 13 Eylül manşetlerinde öne çıkan başlıklar - Resim: 11

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