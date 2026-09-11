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Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), dün gerçekleşen günlük elektrik üretim ve tüketim rakamlarını açıkladı. Verilere göre, ülke genelinde günlük bazda 1 milyon 104 bin 417 megavatsaat elektrik üretimi yapılırken, toplam tüketim 1 milyon 83 bin 208 megavatsaat olarak gerçekleşti.

EN YÜKSEK TÜKETİM SAAT 16.00'DA

Saatlik bazdaki değişimler incelendiğinde, günün en fazla elektrik tüketilen zaman dilimi 50 bin 555 megavatsaatle saat 16.00 oldu. Günün en düşük elektrik tüketimi ise 35 bin 966 megavatsaatle sabaha karşı 05.00’te kayıtlara geçti.

ZİRVEDE BARAJLI HİDROELEKTRİK VAR

Üretim kanadında yenilenebilir kaynakların ve ithal kömürün ağırlığı dikkat çekti. Elektrik üretiminde ilk sırayı yüzde 22,2’lik payla barajlı hidroelektrik santralleri aldı. Dünü ikinci sırada tamamlayan ithal kömür santralleri toplam üretimin yüzde 20,9’unu karşılarken, güneş santralleri yüzde 16’lık payla üçüncü sırada yer buldu.

DIŞ TİCARETTE İHRACAT ÖNE ÇIKTI

Elektrik dış ticaretinde ise net ihracatçı konum korundu. Türkiye, dün komşu ülkelerle yürütülen hatlar üzerinden 22 bin 37 megavatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirirken, ithalat miktarı 441 megavatsaatte kaldı.