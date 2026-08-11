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Kaynak: AA

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO), araştırmanın sonuçlarına ilişkin açıklamasında Ölüdeniz'in dünya genelindeki değerlendirmede Türkiye adına listeye giren tek plaj olduğunu bildirdi.

Açıklamada, Ölüdeniz'in turkuaz renkli denizi, doğal güzellikleri ve kendine özgü coğrafyasıyla Türkiye'nin uluslararası turizmde öne çıkan destinasyonları arasında yer aldığı belirtildi. Bağımsız araştırmanın, bölgenin dünya çapındaki ekonomik ve marka değerini ortaya koyduğu kaydedildi.

FTSO'nun açıklamasında, Fethiye'nin turizm potansiyelini daha ileri taşımak, bölgenin marka değerini korumak ve bu değeri gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Ölüdeniz ve Fethiye'nin küresel turizmdeki konumunu güçlendirmenin hedeflendiği belirtilen açıklamada, doğal çevreyi koruyarak nitelikli ve sürdürülebilir büyümenin sağlanmasının öncelikler arasında bulunduğu vurgulandı.