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Kaynak: AA

Başkent Ankara'da yapımı süren yeni statta çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı adına TOKİ tarafından inşa edilen 51 bin seyirci kapasiteli tesiste, tribün koltuklarının montajına başlandı.

TRİBÜNLERDE "TÜRKİYE" YAZISI

ASL Yıldızlar Ortak Girişimi Ankara Stadyumu Proje Müdürü Cem Saraçlar'ın verdiği bilgiye göre, tribünlere yerleştirilen kırmızı ve beyaz koltuklarla dikkat çekici bir tasarım oluşturuldu.

Beyaz koltukların kullanıldığı bölümde "Türkiye" yazısı tribünlere işlendi.

ÇALIŞMALARDA SON AŞAMAYA GELİNDİ

Türkiye'nin en modern spor tesislerinden biri olması hedeflenen Ankara Stadı'nda yapım çalışmalarının son aşamaya geldiği belirtildi.