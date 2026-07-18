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Ankara'nın yeni simge yapılarından biri olmaya hazırlanan Yeni Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nun yapımında önemli bir aşama daha geride kaldı.

Eski 19 Mayıs Stadyumu'nun yerine inşa edilen 51 bin seyirci kapasiteli tesiste, çelik konstrüksiyon çatının tüm ana parçaları tavan seviyesine kaldırılarak montaj işlemi tamamlandı. Çatıda son kontroller ve boya rötuş çalışmaları ise devam ediyor.

YENİ SEZONA YETİŞTİRİLMESİ PLANLANIYOR

Kaba inşaatı ve ana yapısının yaklaşık yüzde 95'i tamamlanan stadyumda koltuk montajına başlandı. Tribünlerde ağırlıklı olarak kırmızı ve beyaz renkler kullanılacak.

Yetkililer, Ankara'nın en büyük stadyumu olacak tesisi 2026-2027 futbol sezonuna yetiştirmeyi hedefliyor.

ÇOK AMAÇLI SPOR KOMPLEKSİ OLACAK

Toplam 160 bin metrekare kapalı alana sahip olacak Yeni Ankara 19 Mayıs Stadyumu, yalnızca futbol karşılaşmalarına ev sahipliği yapmayacak.

Komplekste boks, tekvando, karate, atıcılık, buz hokeyi ve masa tenisi başta olmak üzere yaklaşık 15 farklı spor branşına yönelik antrenman salonları yer alacak. Ayrıca tesis içerisinde modern standartlarda kapalı atletizm pisti de sporcuların hizmetine sunulacak.