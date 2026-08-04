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Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, Türkiye’de elektrik üretim ve tüketim rakamları belli oldu. Günlük bazda üretim 1 milyon 184 bin 277 megavatsaat, tüketim ise 1 milyon 162 bin 493 megavatsaat olarak gerçekleşti.

EN YÜKSEK TÜKETİM 15.00’TE

Saatlik verilere göre en yüksek elektrik tüketimi 56 bin 400 megavatsaatle saat 15.00’te yaşanırken, en düşük tüketim 36 bin 846 megavatsaatle saat 05.00’te kaydedildi.

ÜRETİMDE İLK SIRADA İTHAL KÖMÜR

Elektrik üretiminde yüzde 20,2 payla ithal kömür santralleri ilk sırada yer aldı. Onu yüzde 19,5 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 15,4 ile güneş enerjisi santralleri takip etti.

İHRACAT İTHALATI GEÇTİ

Türkiye dün 23 bin 111 megavatsaat elektrik ihracatı yaparken, 1089 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi. Bu verilerle birlikte ihracatın ithalatın üzerinde olduğu görüldü.