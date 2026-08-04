SGK uzmanı Dilek Ete emekli ve memur Ocak maaş zammını açıkladı

"Ekim ayına, Kasım ayına bir işaret değişik bürokratlardan alıyoruz. Bunun emekliye olan etkisi ne olur? Emekli artık şunun çok farkında: Temmuz ayında da yapmadılar, ancak bir seçim olursa enflasyon farkı dışında bir şey alacağının farkında. Vatandaşın oyuna ihtiyaç oldukları dönemlerde ancak bir ferahlama oluyor."