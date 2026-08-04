TÜİK'in açıkladığı rakamları ve piyasa beklentilerini masaya yatıran Dilek Ete, yıl sonunda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 10, memur emeklileri için ise yüzde 8 civarında bir enflasyon farkı oluşacağını belirtti. Bu oranın emeklinin derdine derman olmayacağını vurgulayan Ete, şu ifadeleri kullandı:
SGK uzmanı Dilek Ete emekli ve memur Ocak maaş zammını açıkladı
TÜİK'in yüzde 1.78 olarak açıkladığı Temmuz ayı enflasyon verisi sonrası gözler yıl sonu maaş zamlarına çevrildi. Ancak milyonlarca emekliyi bekleyen tek sürpriz enflasyon farkı değil. SGK Uzmanı Dilek Ete, katıldığı canlı yayında emekli maaşlarından şartsız yapılacak kesintiyi ve oranları açıkladı.Cemile Kurel
"23.552 liranın üstüne enflasyon farkını ekleseler bile önümüzdeki dönem 26.000 TL civarında bir artış olur. Eğer sadece bu yüzde 10 civarındaki enflasyon farkı 2027 Ocak'ta da verilirse, iyice dörtte bir oranlarına kadar düşecek bir tabloyla karşılaşırlar.
Yüzde 10 dediğiniz hiçbir şey demek yani. Eylül, Ekim kira artışlarının en fazla olduğu dönem. Yakacak, doğalgaz, okul, bot, çizme... Siz bir yüzde 10 verirseniz, emeklilerin iyice reelde geçinemeyeceklerini, ekonomik sıkıntı içerisinde yaşayacaklarını kabul etmiş ve ilan etmiş olursunuz."
Kök Aylık Ve En Düşük Maaş Tarihe Mi Karışıyor?
Yıllardır tartışılan ve her 6 ayda bir kriz yaratan "en düşük emekli aylığı" ve "kök maaş" uygulaması hakkında bomba bir iddiada bulunan Ete, hükümetin bu sistemden vazgeçeceğini söyledi:
"En son belki de en düşük emekli aylığını Ocak'ta son kez göreceğiz. Sonrasında artık tarihe karışacak yani böyle bir uygulama. Kendi getirdiler, kendileri kaldıracaklar. Bunun yerine sosyal yardım niteliğinde bir yardımla emeklilere destek vereceklerini söylüyorlar.
Zaten çok ucube bir sistemdi. Sürekli 6 ayda bir en düşük emekli aylığı ne olacak diye Plan Bütçe'ye geliyor, Meclis'e gidiyor, Resmi Gazete'ye gidiyor... Biz yedik bitirdik artışları, hemen fiyatlara yansıyor."
Ete, Mehmet Şimşek'in bahsettiği yeni programların tüm emeklileri kapsamadığını belirterek, "Onların dertleri evi olmayan, gelir seviyesi düşük olan... Hani fakirlik de değil bu, sürünme aşamasına gelmiş olan emeklilere bir yardım yapacaklar.
Bütün emeklileri topyekün değerlendirmek gerekiyor. Şu an emeklileri çok önemsemiyorlar açıkçası." diyerek tepkisini dile getirdi.
"Emekli Farkında: Sadece Seçim Olursa Ek Zam Alacak"
Emeklilerin artık verilen sözlere değil, seçim takvimine baktığını belirten Dilek Ete, ek bir refah payı için tek çarenin siyasi atmosfer olduğunu ifade etti:
"Ekim ayına, Kasım ayına bir işaret değişik bürokratlardan alıyoruz. Bunun emekliye olan etkisi ne olur? Emekli artık şunun çok farkında: Temmuz ayında da yapmadılar, ancak bir seçim olursa enflasyon farkı dışında bir şey alacağının farkında. Vatandaşın oyuna ihtiyaç oldukları dönemlerde ancak bir ferahlama oluyor."
Emeklinin Kabusu: Maaşlardan 1 Ağustos'ta yüzde 10 Kesinti Başladı
Dilek Ete'nin yayındaki en kritik uyarılarından biri de SGK'nın habersiz başlattığı maaş kesintileri oldu. GSS, Bağ-Kur veya şirket ortaklığından kalan geçmiş borçların emekli maaşlarından doğrudan kesilmeye başlandığını belirten Ete, süreci şöyle anlattı:
"Sosyal Güvenlik Kurumu, borcu olan vatandaşların uyarıya gerek kalmadan maaşlarından yüzde 25 keseceğini açıklamıştı. Fakat geçtiğimiz hafta yayınlanan bir genelgeyle bunu yüzde 10'la sınırlı tutmuşlar. Yani uygulamada yüzde 10 kesilecek. 1 Ağustos'tan itibaren buna başlayacaklar."
Emeklilere Kritik "e-Devlet" ve "Zaman Aşımı" Uyarısı
Borçların 5 ila 10 yıllık zaman aşımı süreleri olduğuna dikkat çeken uzman isim, emeklileri şu sözlerle uyardı:
"Sosyal Güvenlik Kurumu geriye doğru bütün evraklarını tarıyor. E-Devlet'e girdiğinizde arama motoruna '4A emekli aylık kesintileri' veya '4B emekli aylık kesintileri' yazarak detaylarını inceleyin. Eğer sağlık harcaması dışında bir şeyse, mutlaka kuruma gidip bu kesintinin nereden kaynaklandığını öğrenin. Çünkü bazı kesintiler aslında zaman aşımına uğruyor. Yüksek bir rakamsa mutlaka bir sosyal güvenlik danışmanına başvurun."