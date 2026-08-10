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Gaziantep’te Merinos fabrikasında yapılan incelemelerde, şirketin yalnızca halı üretimiyle değil, aynı zamanda halka arz planlarıyla da öne çıktığı görülüyor. Erdemoğlu Grubu, Merinos’u halka arz etmeye hazırlanırken, bu süreci Türkiye sermaye piyasaları açısından da önemli bir adım olarak değerlendiriyor.

HALIDAN FAZLASI: ENTEGRE SANAYİ MODELİ

Patronlar Dünyası'ndan Toygun Atilla'nın haberine göre Merinos’un üretim yapısı yalnızca halıyla sınırlı değil. Şirket, iplikten boyaya ve polyester hammaddesine kadar uzanan entegre üretim modeliyle dikkat çekiyor. Bu yapı, şirketin kârlılık oranlarını sektör ortalamasının üzerine taşıyor.

YABANCI YATIRIMCIYA BÜYÜK PAY

Planlamaya göre halka arzda tahsisatın yüzde 50’sinden fazlasının yurtdışındaki kurumsal yatırımcılara ayrılması hedefleniyor. Bu durum, işlemin uluslararası ölçekte önemli bir sınav olarak görülmesine neden oluyor.

DEV YATIRIM VE BÜYÜME STRATEJİSİ

Merinos’un yaklaşık 270 milyon dolarlık polyester yatırımıyla üretim zincirini daha da güçlendirmesi planlanıyor. Şirket, bu yatırımla birlikte uçtan uca üretim kabiliyetini artırmayı hedefliyor.

250 BİN DOLARDAN 3 MİLYAR DOLARA

Şirketin büyüme hikayesi de dikkat çekiyor. 1983’te 250 bin dolar ciroya sahip olan yapı, yıllar içinde her 10 yılda yaklaşık 10 kat büyüyerek 2023 itibarıyla 3 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştı.

İHRACAT GÜCÜ ÖNE ÇIKIYOR

Merinos, cirosunun yaklaşık yüzde 92’sini ihracattan elde ediyor ve 100’ün üzerinde ülkeye satış gerçekleştiriyor. Bu güçlü ihracat yapısı, yabancı yatırımcı açısından önemli bir avantaj sağlıyor.

HEDEF: KÜRESEL PAZARLARDA BÜYÜME

Şirketin öncelikli hedefleri arasında ABD, Avrupa ve İngiltere gibi büyük pazarlarda payını artırmak yer alıyor. Aynı zamanda Afrika ve Orta Doğu’da da yeni fırsatlar değerlendiriliyor.

Merinos’un planlanan halka arzı, hem şirketin büyüme yolculuğunda yeni bir adım hem de Türkiye’nin uluslararası yatırımcılarla ilişkisi açısından kritik bir gelişme olarak öne çıkıyor.