Akşam'ın haberine göre, Galatasaray yönetimi, Davinson Sanchez'e Avrupa'dan artan ilginin ardından olası bir ayrılık senaryosu için alternatiflerini belirledi.
Aslan'da B planı hazır: Hedef dünya devi
Galatasaray, Davinson Sanchez'e gelecek tekliflere karşı hazırlığını yaptı. Sarı-kırmızılıların, Kolombiyalı stoperin ayrılması halinde ilk hedefinin Liverpool'un yıldızı Virgil van Dijk olduğu öne sürüldü.Kaynak: Diğer
Dünya Kupası'nda Kolombiya Milli Takımı formasıyla başarılı bir performans sergileyen Davinson Sanchez'e İtalya'dan Como ve İspanya'dan Real Madrid'in ilgi gösterdiği iddia edildi.
Bonservis beklentisi 30 milyon euro
Haberde yer alan bilgilere göre sarı-kırmızılı yönetim, 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Davinson Sanchez için 30 milyon euroluk bir alt bonservis limiti belirledi.
Galatasaray, Kolombiyalı savunmacıyı 2023 yılında Tottenham'dan 9.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.
B planında Van Dijk var
Olası bir ayrılık durumunda Galatasaray'ın ilk hedefinin Liverpool forması giyen Virgil van Dijk olduğu öne sürüldü.
34 yaşındaki Hollandalı stoperin İngiliz ekibiyle sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ederken, Liverpool'un deneyimli oyuncu için yüksek bir bonservis talep etmeyeceği iddia edildi.
Kim Min-jae de listede
Sarı-kırmızılıların stoper adayları arasında Bayern Münih forması giyen Kim Min-jae'nin de yer aldığı belirtildi.
Haberde, Güney Koreli savunmacıyla Fenerbahçe'nin de ilgilendiği ifade edildi.