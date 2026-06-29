Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Aslan'da B planı hazır: Hedef dünya devi

Aslan'da B planı hazır: Hedef dünya devi

Galatasaray, Davinson Sanchez'e gelecek tekliflere karşı hazırlığını yaptı. Sarı-kırmızılıların, Kolombiyalı stoperin ayrılması halinde ilk hedefinin Liverpool'un yıldızı Virgil van Dijk olduğu öne sürüldü.

Kaynak: Diğer
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Aslan'da B planı hazır: Hedef dünya devi - Resim: 1

Akşam'ın haberine göre, Galatasaray yönetimi, Davinson Sanchez'e Avrupa'dan artan ilginin ardından olası bir ayrılık senaryosu için alternatiflerini belirledi.

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Aslan'da B planı hazır: Hedef dünya devi - Resim: 2

Dünya Kupası'nda Kolombiya Milli Takımı formasıyla başarılı bir performans sergileyen Davinson Sanchez'e İtalya'dan Como ve İspanya'dan Real Madrid'in ilgi gösterdiği iddia edildi.

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Aslan'da B planı hazır: Hedef dünya devi - Resim: 3

Bonservis beklentisi 30 milyon euro
Haberde yer alan bilgilere göre sarı-kırmızılı yönetim, 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Davinson Sanchez için 30 milyon euroluk bir alt bonservis limiti belirledi.

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Aslan'da B planı hazır: Hedef dünya devi - Resim: 4

Galatasaray, Kolombiyalı savunmacıyı 2023 yılında Tottenham'dan 9.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

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B planında Van Dijk var
Olası bir ayrılık durumunda Galatasaray'ın ilk hedefinin Liverpool forması giyen Virgil van Dijk olduğu öne sürüldü.

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Aslan'da B planı hazır: Hedef dünya devi - Resim: 6

34 yaşındaki Hollandalı stoperin İngiliz ekibiyle sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ederken, Liverpool'un deneyimli oyuncu için yüksek bir bonservis talep etmeyeceği iddia edildi.

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Aslan'da B planı hazır: Hedef dünya devi - Resim: 7

Kim Min-jae de listede
Sarı-kırmızılıların stoper adayları arasında Bayern Münih forması giyen Kim Min-jae'nin de yer aldığı belirtildi.

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Haberde, Güney Koreli savunmacıyla Fenerbahçe'nin de ilgilendiği ifade edildi.

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