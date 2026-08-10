Altın geçtiğimiz yıl kırdığı rekorun ardından ABD ile İran savaşı ve Hürmüz Boğazı kaynaklı
petrol kriziyle düşüşe geçti.
Altın alanlara kötü haber: Dünya devi Goldman Sachs dip fiyatı açıkladı
Geçtiğimiz yıl rekor seviyelere ulaşan altın, ABD ile İran arasındaki savaş ve Hürmüz Boğazı'nda patlak veren petrol kriziyle birlikte düşüşe geçti. Petrol fiyatlarındaki yükseliş altını aşağı çekerken, bu dönemde altın alan yatırımcılar pişmanlık yaşadı.Kaynak: Diğer
Altın geçtiğimiz yıl kırdığı rekorun ardından ABD ile İran savaşı ve Hürmüz Boğazı kaynaklı
Petrol fiyatları yükseldikçe düşen altın fiyatları, alanları pişman etti. Dünya devi Goldman Sachs, petrolde dip fiyatı açıkladı.
ALANLAR PİŞMAN OLDU
Halk Tv'de yer alan habere göre, ABD-İran geriliminin devam etmesi, petrol piyasalarında belirsizliği artırıyor. Bölgedeki gelişmeler ve savaş riski, petrol fiyatlarının seyrinde belirleyici olmayı sürdürüyor.
Altın fiyatlarında sarsıcı değişikliklere neden olan petrolün, kaç doları göreceği tahmin edildi. Fed'de faiz kararını savaşın seyrine göre verecek.
GÖZLER HÜRMÜZ'E ÇEVRİLDİ
Petrol fiyatlarının yönünde Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler stratejik önem taşıyor.İran ile Umman arasında boğaz konusunda anlaşma ihtimalinin gündeme gelmesi, enerji fiyatları açısından
yakından izleniyor.
İŞTE FED TAHMİNİ
Varadhan, piyasaların yıl sonuna kadar fiyatladığı Fed faiz artırımı beklentisine katılmadığını
ifade etti. Hürmüz Boğazı konusunda anlaşma ihtimalinin enerji fiyatlarının yanı sıra enflasyon
görünümünü de destekleyebileceğini belirten Varadhan, Fed'in yıl sonuna kadar politika
faizini sabit tutmasını beklediğini duyurdu.
Değerlendirmesinde gümrük vergilerinden kaynaklanan enflasyon baskısının hafiflemesini de gerekçe gösterdi.
Fed faiz artışı endişeleri ve teknoloji hisselerindeki sert geri çekilmenin de piyasaları oynak hale getirdiğini ifade etti.
PETROLDE SON DURUM NE?
Petrol fiyatları geçen hafta yüzde 6,40 geriledikten sonra yeni haftaya yüzde 2,50 yükselişle
başladı.
Cuma günü 82,28 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı, yeni haftanın ilk saatlerinde
84,35 dolar seviyesine yöneldi.
İran'ın Hürmüz Boğazı konusunda anlaşma ihtimali ve bölgedeki saldırılar petrol
piyasalarındaki belirsizliği artırırken, İran'ın talepleri de yakından takip ediliyor.
DİP FİYAT AÇIKLANDI
Goldman Sachs Küresel Bankacılık ve Piyasalar Eş Başkanı Ashok Varadhan, bölgedeki
gerilimin azalması halinde petrol fiyatlarının düşeceğini belirterek yıl sonuna kadar 70 doların
altında kalacağını öngördü.
Altın, geçen hafta yüzde 7,34 yükselerek 4.342 dolardan kapandı ancak yeni haftaya kâr
satışlarıyla başladı. Ons altın 4.320 dolar, gram altın ise 6.631 TL seviyesinde açılış yaptı.
Altının haftalık yönünü onsunun 4.200 dolar üzerinde kalması, petrol fiyatlarında düşüşün
sürmesi ve ABD temmuz TÜFE verisinin beklentilerin altında gelmesi belirleyecek.