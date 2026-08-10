Altın alanlara kötü haber: Dünya devi Goldman Sachs dip fiyatı açıkladı

İŞTE FED TAHMİNİ

Varadhan, piyasaların yıl sonuna kadar fiyatladığı Fed faiz artırımı beklentisine katılmadığını

ifade etti. Hürmüz Boğazı konusunda anlaşma ihtimalinin enerji fiyatlarının yanı sıra enflasyon

görünümünü de destekleyebileceğini belirten Varadhan, Fed'in yıl sonuna kadar politika

faizini sabit tutmasını beklediğini duyurdu.