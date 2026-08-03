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Kaynak: AA

Quick Sigorta’nın halka arz süreci başarıyla tamamlandı. Şirket, 6 Ağustos itibarıyla Borsa İstanbul’da “QUICK” işlem koduyla işlem görmeye başlayacak.

YOĞUN TALEP GELDİ

29-31 Temmuz tarihlerinde talep toplayan halka arzda, toplam 589 bin 692 yatırımcıdan, satışa sunulan payların 1,21 katına denk gelen talep geldi. Bireysel yatırımcılara ayrılan tutara 1,31 kat, yurt içi kurumsal yatırımcılara ise 1,07 kat talep oluştu.

Halka arz kapsamında 582 bin 468 bireysel yatırımcıya 28,9 milyon lira, 39 kurumsal yatırımcıya ise 19,3 milyon lira nominal değerli pay dağıtıldı. Böylece hisselerin yüzde 60’ı bireysel, yüzde 40’ı kurumsal yatırımcılara verildi.

HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ 3,7 MİLYAR LİRA

1 lira nominal değerli payların fiyatı 76,60 lira olarak belirlenirken, toplam 48 milyon 312 bin 950 lira nominal değerli pay satışıyla halka arz büyüklüğü 3 milyar 700 milyon 771 bin 970 lira oldu.

KAYNAK ŞİRKET BÜNYESİNDE KALACAK

Garanti BBVA Yatırım liderliğinde gerçekleştirilen halka arzın tamamı sermaye artırımı yoluyla yapıldı. Elde edilen gelirin tamamı şirket bünyesinde kalacak ve sermaye yapısının güçlendirilmesinde kullanılacak.

“STRATEJİK BİR ADIM”

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, halka arzın sigorta sektörünün sermaye piyasalarıyla daha güçlü bütünleşmesine katkı sağlayacak stratejik bir adım olduğunu belirtti.

Yaşar, bu sürecin yalnızca finansman değil, aynı zamanda şeffaflık, kurumsallaşma ve sürdürülebilir büyüme açısından da önemli bir eşik olduğunu vurguladı.

SEKTÖR İÇİN DÖNÜM NOKTASI

Yaklaşık 12 yıl sonra sigorta sektöründe, 19 yıl sonra hayat dışı sigorta alanında gerçekleşen ilk halka arz olma özelliği taşıyan süreç, sektör açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.