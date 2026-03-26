Özdemir Holding Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Barış Özdemir ve üç ortağı ile grubun 5 şirketi İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne konkordato talebiyle başvurdu. Başvurular kabul edilirken, 3 ay geçici mühlet kararı verildi.

Şirket, başta Körfez ülkeleri olmak üzere 10’den fazla ülkede 500 civarında personeli ile inşaat alanında boy gösteriyor. Mobilya, yapı malzemeleri sektörlerinde milyonlarca dolarlık ihracat gerçekleştiren İzmir merkezli inşaat grubu Özdemir Holding konkordato ilan etmesi sektörde şok etkisi yarattı.

KATAR ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ YENİLENMESİNDE ROL ALMIŞTI

Tek Referans’ta Sinan Doğan’ın haberine göre; iş insanı Barış Özdemir ile ortakları İlker Zeytindalı, İsmail Tur, Melih Kahraman; İzmir Güzelbahçe merkezli Özdemir Holding Anonim Şirketi, Holdingin şirketleri Dream Home International İnşaat Sunrise Group İnşaat Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Orne Mobilya Dekorasyan İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Byey Bey İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve D And D Yapı Endüstrisi ve Ticaret Anonim Şirketi konkordato talebiyle İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne müracaat etti. Grup, şirketleri ve ortaklarına 17 Mart 2026 tarihli mahkemede 3 ay süre ile geçici mühlet kararında bulundu.

Şirket, Aga Han Vakfı ve Katar Devleti Dışişleri Bakanlığı gibi küresel kurumlarla iş birlik gerçekleştiriyor. Grup, Katar Ankara Büyükelçiliği yenilenmesini de yapmıştı. Grubun Azerbaycan, Kırgızistan ve Arap ülkelerinde de çalıştığı otel, okul, büyükelçilik gibi projeleri bulunuyor.