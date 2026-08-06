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Sektördeki rekabet dengelerini yeniden şekillendirmesi beklenen yeni ürün, zincir marketler ve yerel satış noktalarındaki raflarda yerini almaya başladı.

BURSA'DAKİ DEV TESİSLERDE ÜRETİLİP DAĞITIMA ÇIKTI

Aroma Kola'nın üretim ve dağıtım süreçlerine dair öne çıkan operasyonel detaylar şöyle:

Üretim Üssü: İçecek, Bursa Gürsu’da bulunan 75 bin metrekarelik dev tesislerde üretiliyor.

Lojistik Ağ: Şirket, ürünü 81 ildeki zincir market ve yerel satış noktalarına mevcut lojistik ağı üzerinden ulaştırıyor.

AROMA KOLA’NIN İÇERİĞİNDE NE VAR? KAFEİN ORANI BELLİ OLDU

Yeni gazlı içeceğin reçetesi ve teknik bileşen değerleri de açıklandı. Ürünün formülünde şu maddeler yer alıyor:

Su

Şeker

Karbondioksit

Karamel renklendirici

Fosforik asit

Aroma Kola, litre başına 96 miligram kafein oranıyla standart gazlı içecek değerlerine uygun şekilde tüketiciye sunuldu.

1968'DEN GÜNÜMÜZE: MARKANIN ÜRETİM GEÇMİŞİ

1968 yılında kurulan köklü marka, 1991 yılından itibaren Duruk Grubu bünyesinde faaliyetlerini sürdürüyor. Meyve suyu ve maden suyu kategorilerindeki güçlü konumunun ardından şirket, Aroma Kola yatırımıyla gazlı içecek pazarına da iddialı bir giriş yapmış oldu.