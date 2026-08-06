Çalışmadan emekli olmak mümkün: SGK'nın formülü ortaya çıktı

Borçlanma yöntemi eksik primlerinizi toplu olarak satın almak anlamına gelirken bunun için belirli şartların karşılanması gerekiyor. Kişi tüm primlerini satın alarak emekli olamıyor.

Hem erkek hem de kadın sigortalılar için ayrı ayrı borçlanma imkânları var. Örneğin kadınlar sigortadan sonra eğer doğum yapmışlarsa 3 çocuğa kadar borçlanarak, yani prim günü satın alarak her çocuk için 720 günden 2 bin 160 gün (6 yıl) kazanabiliyor. Sadece doğum yapanlar değil evlat edinenler de aynı haktan yararlanıyor. Erkekler ise askerlikte geçen süreleri satın alarak eksik primlerini tamamlayabiliyor.