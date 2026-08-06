Son anket sonuçları ortaya çıktı: Zirvede dengeler değişti

Son dönemde muhalefette yaşanan gelişmeler, Özgür Özel'in kurduğu YENİ Parti ile siyasi dengelerde yeni bir tartışma başlatırken, iktidarın yürüttüğü "Terörsüz Türkiye" süreci de kamuoyunda en çok konuşulan başlıklar arasında yer alıyor.