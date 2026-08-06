Yeniçağ Gazetesi
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Son anket sonuçları ortaya çıktı: Zirvede dengeler değişti

Özgür Özel'in kurduğu YENİ Parti sonrası anketlerde zirvedeki dengeler değişti. CHP'nin oyları erirken diğer partilerin oy oranları da dikkat çekti. İşte YÖN Araştırma'nın son seçim anketi sonuçları...

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
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Son anket sonuçları ortaya çıktı: Zirvede dengeler değişti - Resim: 1

Anket firmaları art arda anket sonucu yayımlaya devam ediyor. YÖN Araştırma'nın Ağustos ayı anketi, siyasette hareketli bir dönemde yayımlandı.

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Son anket sonuçları ortaya çıktı: Zirvede dengeler değişti - Resim: 2

Son dönemde muhalefette yaşanan gelişmeler, Özgür Özel'in kurduğu YENİ Parti ile siyasi dengelerde yeni bir tartışma başlatırken, iktidarın yürüttüğü "Terörsüz Türkiye" süreci de kamuoyunda en çok konuşulan başlıklar arasında yer alıyor.

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Son anket sonuçları ortaya çıktı: Zirvede dengeler değişti - Resim: 3

30 ilde bin 912 katılımcıyla yapılan son anket, Türkiye'nin yoğun siyasi gündemi ve partiler arasındaki rekabetin seçmen tercihleri üzerindeki olası etkilerine ilişkin yeni bir tablo ortaya koydu.

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Son anket sonuçları ortaya çıktı: Zirvede dengeler değişti - Resim: 4

YÖN Araştırma'nın Ağustos ayı seçim anketi kamuoyuyla paylaşıldı

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Son anket sonuçları ortaya çıktı: Zirvede dengeler değişti - Resim: 5

Ankette YENİ Parti yüzde 25,8 ile ikinci sıraya yerleşirken, CHP aldığı yüzde 5,9 oy oranı ile 6. sırada yer buldu.

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Son anket sonuçları ortaya çıktı: Zirvede dengeler değişti - Resim: 6

İLK 2 PARTİ ARASINDAKİ FARK 2,5 PUAN

Anket sonuçlarına göre AK Parti ile YENİ Parti arasındaki oy farkı 2,5 puan olarak ölçüldü. Ankette diğer partilerin oy oranları da sıralandı.

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SON ANKETTE PARTİLERİN OY ORANLARI

YÖN Araştırma'nın paylaştığı sonuçlara göre partilerin oy oranları şöyle:

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Son anket sonuçları ortaya çıktı: Zirvede dengeler değişti - Resim: 8

YENİ Parti: Yüzde 25,8

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Son anket sonuçları ortaya çıktı: Zirvede dengeler değişti - Resim: 9

DEM Parti: Yüzde 8,1

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Son anket sonuçları ortaya çıktı: Zirvede dengeler değişti - Resim: 10

İYİ Parti: Yüzde 6,9

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Son anket sonuçları ortaya çıktı: Zirvede dengeler değişti - Resim: 11

MHP: Yüzde 6,1

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Son anket sonuçları ortaya çıktı: Zirvede dengeler değişti - Resim: 12

CHP: Yüzde 5,9

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Son anket sonuçları ortaya çıktı: Zirvede dengeler değişti - Resim: 13

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 4,1

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Son anket sonuçları ortaya çıktı: Zirvede dengeler değişti - Resim: 14

Saadet Partisi: Yüzde 3,7

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Son anket sonuçları ortaya çıktı: Zirvede dengeler değişti - Resim: 15

Anahtar Parti: Yüzde 3,6

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Son anket sonuçları ortaya çıktı: Zirvede dengeler değişti - Resim: 16

Zafer Partisi: Yüzde 3,1

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Son anket sonuçları ortaya çıktı: Zirvede dengeler değişti - Resim: 17

TİP: Yüzde 1,9

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Son anket sonuçları ortaya çıktı: Zirvede dengeler değişti - Resim: 18

AK Parti: Yüzde 28.3

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Son anket sonuçları ortaya çıktı: Zirvede dengeler değişti - Resim: 19

Diğer: Yüzde 2,5

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