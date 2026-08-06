Anket firmaları art arda anket sonucu yayımlaya devam ediyor. YÖN Araştırma'nın Ağustos ayı anketi, siyasette hareketli bir dönemde yayımlandı.
Son anket sonuçları ortaya çıktı: Zirvede dengeler değişti
Özgür Özel'in kurduğu YENİ Parti sonrası anketlerde zirvedeki dengeler değişti. CHP'nin oyları erirken diğer partilerin oy oranları da dikkat çekti. İşte YÖN Araştırma'nın son seçim anketi sonuçları...Dilek Taşdemir
Son dönemde muhalefette yaşanan gelişmeler, Özgür Özel'in kurduğu YENİ Parti ile siyasi dengelerde yeni bir tartışma başlatırken, iktidarın yürüttüğü "Terörsüz Türkiye" süreci de kamuoyunda en çok konuşulan başlıklar arasında yer alıyor.
30 ilde bin 912 katılımcıyla yapılan son anket, Türkiye'nin yoğun siyasi gündemi ve partiler arasındaki rekabetin seçmen tercihleri üzerindeki olası etkilerine ilişkin yeni bir tablo ortaya koydu.
YÖN Araştırma'nın Ağustos ayı seçim anketi kamuoyuyla paylaşıldı
Ankette YENİ Parti yüzde 25,8 ile ikinci sıraya yerleşirken, CHP aldığı yüzde 5,9 oy oranı ile 6. sırada yer buldu.
İLK 2 PARTİ ARASINDAKİ FARK 2,5 PUAN
Anket sonuçlarına göre AK Parti ile YENİ Parti arasındaki oy farkı 2,5 puan olarak ölçüldü. Ankette diğer partilerin oy oranları da sıralandı.
SON ANKETTE PARTİLERİN OY ORANLARI
YÖN Araştırma'nın paylaştığı sonuçlara göre partilerin oy oranları şöyle:
YENİ Parti: Yüzde 25,8
DEM Parti: Yüzde 8,1
İYİ Parti: Yüzde 6,9
MHP: Yüzde 6,1
CHP: Yüzde 5,9
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 4,1
Saadet Partisi: Yüzde 3,7
Anahtar Parti: Yüzde 3,6
Zafer Partisi: Yüzde 3,1
TİP: Yüzde 1,9
AK Parti: Yüzde 28.3
Diğer: Yüzde 2,5