Dünyanın en değerli havayolu şirketleri belli oldu. CompaniesMarketCap'in güncel piyasa değeri verilerine göre oluşturulan 45 isimlik listede Türk Hava Yolları (THY) yaklaşık 9 milyar dolarlık piyasa değeriyle 16. sırada yer aldı.
En değerli havayolu şirketleri belli oldu: THY devleri solladı, bir Türk şirket daha listeye adını yazdırdı
Küresel piyasa değeri listesinde havayolu şirketleri arasındaki rekabet yeniden gündeme gelirken dünyanın en değerli havayolu şirketleri açıklandı. Listede Türk Hava Yolları (THY) ilk 16’da yerini alırken bir Türk şirketi daha listeye girmeyi başardı.Kaynak: Haber Merkezi
Ayrıca bir Türk şirketi daha listeye girmeyi başardı ve Türkiye'nin havacılık sektöründeki yükselişini bir kez daha gün yüzüne çıkardı. İşte o liste…
1. Delta Air Lines, $61.25 B, USA
2. United Airlines Holdings, $43.08 B, USA
3. Ryanair, $31.75 B, Ireland
4. International Consolidated Airlines, $24.84 B, Spain
5. Southwest Airlines, $23.86 B, USA
6. InterGlobe Aviation (IndiGo), $21.91 B, India
7. Singapore Airlines, $18.89 B, Singapore
8. Air China, $18.52 B, China
9. LATAM Airlines, $16.89 B, Chile
10. China Southern Airlines, $13.85 B, China
11. China Eastern Airlines, $12.17 B, China
12. Lufthansa, $12.05 B, Germany
13. Cathay Pacific, $11.59 B, Hong Kong
14. Qantas Airways, $11.38 B, Australia
15. American Airlines, $10.97 B, USA
16. Turkish Airlines, $9.05 B, Turkey
17. ANA Holdings, $8.69 B, Japan
18. Hainan Airlines, $8.64 B, China
19. Japan Airlines, $8.25 B, Japan
20. EVA Air, $7.28 B, Taiwan
21. Spring Airlines, $6.69 B, China
22. easyJet, $6.56 B, UK
23. Copa Holdings, $6.15 B, Panama
24. Alaska Airlines, $5.80 B, USA
25. Korean Air Lines, $5.60 B, S. Korea
26. Air Canada, $5.44 B, Canada
27. Exchange Income Corporation, $5.19 B, Canada
28. SkyWest, $4.50 B, USA
29. Air France-KLM, $4.32 B, France
30. China Airlines, $4.19 B, Taiwan
31. Jet2, $3.86 B, UK
32. VietJet Aviation, $3.69 B, Vietnam
33. El Al Israel Airlines, $3.21 B, Israel
34. Vietnam Airlines, $2.88 B, Vietnam
35. Allegiant Travel Company, $2.79 B, USA
36. Jetblue Airways, $2.39 B, USA
37. Grupo Aeromexico, $2.35 B, Mexico
38. Flynas Company, $2.26 B, S. Arabia
39. GOL Airlines, $2.23 B, Brazil
40. Frontier Airlines, $1.83 B, USA
41. Pegasus Airlines, $1.64 B, Turkey
42. Virgin Australia, $1.60 B, Australia
43. Wizz Air, $1.59 B, Jersey
44. Abu Dhabi Aviation, $1.53 B, UAE
45. Norwegian Air Shuttle, $1.46 B, Norway