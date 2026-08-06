Yeniçağ Gazetesi
06 Ağustos 2026 Perşembe
İstanbul 27°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Dünya En değerli havayolu şirketleri belli oldu: THY devleri solladı, bir Türk şirket daha listeye adını yazdırdı

En değerli havayolu şirketleri belli oldu: THY devleri solladı, bir Türk şirket daha listeye adını yazdırdı

Küresel piyasa değeri listesinde havayolu şirketleri arasındaki rekabet yeniden gündeme gelirken dünyanın en değerli havayolu şirketleri açıklandı. Listede Türk Hava Yolları (THY) ilk 16’da yerini alırken bir Türk şirketi daha listeye girmeyi başardı.

Kaynak: Haber Merkezi
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
En değerli havayolu şirketleri belli oldu: THY devleri solladı, bir Türk şirket daha listeye adını yazdırdı - Resim: 1

Dünyanın en değerli havayolu şirketleri belli oldu. CompaniesMarketCap'in güncel piyasa değeri verilerine göre oluşturulan 45 isimlik listede Türk Hava Yolları (THY) yaklaşık 9 milyar dolarlık piyasa değeriyle 16. sırada yer aldı.

1 16
En değerli havayolu şirketleri belli oldu: THY devleri solladı, bir Türk şirket daha listeye adını yazdırdı - Resim: 2

Ayrıca bir Türk şirketi daha listeye girmeyi başardı ve Türkiye'nin havacılık sektöründeki yükselişini bir kez daha gün yüzüne çıkardı. İşte o liste…

2 16
En değerli havayolu şirketleri belli oldu: THY devleri solladı, bir Türk şirket daha listeye adını yazdırdı - Resim: 3

1. Delta Air Lines, $61.25 B, USA

2. United Airlines Holdings, $43.08 B, USA

3. Ryanair, $31.75 B, Ireland

3 16
En değerli havayolu şirketleri belli oldu: THY devleri solladı, bir Türk şirket daha listeye adını yazdırdı - Resim: 4

4. International Consolidated Airlines, $24.84 B, Spain

5. Southwest Airlines, $23.86 B, USA

6. InterGlobe Aviation (IndiGo), $21.91 B, India

4 16
En değerli havayolu şirketleri belli oldu: THY devleri solladı, bir Türk şirket daha listeye adını yazdırdı - Resim: 5

7. Singapore Airlines, $18.89 B, Singapore

8. Air China, $18.52 B, China

9. LATAM Airlines, $16.89 B, Chile

5 16
En değerli havayolu şirketleri belli oldu: THY devleri solladı, bir Türk şirket daha listeye adını yazdırdı - Resim: 6

10. China Southern Airlines, $13.85 B, China

11. China Eastern Airlines, $12.17 B, China

12. Lufthansa, $12.05 B, Germany

6 16
En değerli havayolu şirketleri belli oldu: THY devleri solladı, bir Türk şirket daha listeye adını yazdırdı - Resim: 7

13. Cathay Pacific, $11.59 B, Hong Kong

14. Qantas Airways, $11.38 B, Australia

15. American Airlines, $10.97 B, USA

7 16
En değerli havayolu şirketleri belli oldu: THY devleri solladı, bir Türk şirket daha listeye adını yazdırdı - Resim: 8

16. Turkish Airlines, $9.05 B, Turkey

17. ANA Holdings, $8.69 B, Japan

18. Hainan Airlines, $8.64 B, China

8 16
En değerli havayolu şirketleri belli oldu: THY devleri solladı, bir Türk şirket daha listeye adını yazdırdı - Resim: 9

19. Japan Airlines, $8.25 B, Japan

20. EVA Air, $7.28 B, Taiwan

21. Spring Airlines, $6.69 B, China

9 16
En değerli havayolu şirketleri belli oldu: THY devleri solladı, bir Türk şirket daha listeye adını yazdırdı - Resim: 10

22. easyJet, $6.56 B, UK

23. Copa Holdings, $6.15 B, Panama

24. Alaska Airlines, $5.80 B, USA

10 16
En değerli havayolu şirketleri belli oldu: THY devleri solladı, bir Türk şirket daha listeye adını yazdırdı - Resim: 11

25. Korean Air Lines, $5.60 B, S. Korea

26. Air Canada, $5.44 B, Canada

27. Exchange Income Corporation, $5.19 B, Canada

11 16
En değerli havayolu şirketleri belli oldu: THY devleri solladı, bir Türk şirket daha listeye adını yazdırdı - Resim: 12

28. SkyWest, $4.50 B, USA

29. Air France-KLM, $4.32 B, France

30. China Airlines, $4.19 B, Taiwan

12 16
En değerli havayolu şirketleri belli oldu: THY devleri solladı, bir Türk şirket daha listeye adını yazdırdı - Resim: 13

31. Jet2, $3.86 B, UK

32. VietJet Aviation, $3.69 B, Vietnam

33. El Al Israel Airlines, $3.21 B, Israel

13 16
En değerli havayolu şirketleri belli oldu: THY devleri solladı, bir Türk şirket daha listeye adını yazdırdı - Resim: 14

34. Vietnam Airlines, $2.88 B, Vietnam

35. Allegiant Travel Company, $2.79 B, USA

36. Jetblue Airways, $2.39 B, USA

14 16
En değerli havayolu şirketleri belli oldu: THY devleri solladı, bir Türk şirket daha listeye adını yazdırdı - Resim: 15

37. Grupo Aeromexico, $2.35 B, Mexico

38. Flynas Company, $2.26 B, S. Arabia

39. GOL Airlines, $2.23 B, Brazil

15 16
En değerli havayolu şirketleri belli oldu: THY devleri solladı, bir Türk şirket daha listeye adını yazdırdı - Resim: 16

40. Frontier Airlines, $1.83 B, USA

41. Pegasus Airlines, $1.64 B, Turkey

42. Virgin Australia, $1.60 B, Australia

43. Wizz Air, $1.59 B, Jersey

44. Abu Dhabi Aviation, $1.53 B, UAE

45. Norwegian Air Shuttle, $1.46 B, Norway

16 16
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro