2026 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye; ABD, Avustralya ve Paraguay ile birlikte D Grubu'nda mücadele edecek.

Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası'nda son 32 turundaki muhtemel rakipleri - Resim : 1

LİDERLİK İHTİMALİNDE MUHTEMEL RAKİPLER

Türkiye'nin D Grubu'nu lider tamamlaması halinde son 32 turundaki rakibi B, E, F, I veya J gruplarından gelecek en iyi üçüncülerden biri olacak.

İşte o gruplar:

B Grubu

Kanada
Bosna Hersek
Katar
İsviçre

E Grubu

Almanya
Curaçao
Fildişi Sahili
Ekvador

F Grubu

Hollanda
Japonya
İsveç
Tunus

I Grubu

Fransa
Senegal
Irak
Norveç

J Grubu

Arjantin
Cezayir
Avusturya
Ürdün

Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası'nda son 32 turundaki muhtemel rakipleri - Resim : 2

İKİNCİLİK DURUMUNDA İHTİMALLER TEK GRUBA ENDEKSLİ

Ay-Yıldızlılar D Grubu'nu ikinci sırada tamamlarsa son 32 turunda G Grubu'nun ikincisiyle karşılaşacak.

G Grubu'nda Belçika, Mısır, İran ve Yeni Zelanda mücadele edecek.

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TÜRKİYE EN İYİ ÜÇÜNCÜLER ARASINDA TUR ATLARSA

Türkiye grup üçüncüsü olup en iyi sekiz üçüncü takım arasında yer alırsa iki farklı senaryo ortaya çıkıyor.

Senaryo 1: E Grubu lideriyle eşleşme

E Grubu: Almanya, Curaçao, Fildişi Sahili, Ekvador

Senaryo 2: J Grubu lideriyle eşleşme

J Grubu: Arjantin, Cezayir, Avusturya, Ürdün