2026 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye; ABD, Avustralya ve Paraguay ile birlikte D Grubu'nda mücadele edecek.
LİDERLİK İHTİMALİNDE MUHTEMEL RAKİPLER
Türkiye'nin D Grubu'nu lider tamamlaması halinde son 32 turundaki rakibi B, E, F, I veya J gruplarından gelecek en iyi üçüncülerden biri olacak.
İşte o gruplar:
B Grubu
Kanada
Bosna Hersek
Katar
İsviçre
E Grubu
Almanya
Curaçao
Fildişi Sahili
Ekvador
F Grubu
Hollanda
Japonya
İsveç
Tunus
I Grubu
Fransa
Senegal
Irak
Norveç
J Grubu
Arjantin
Cezayir
Avusturya
Ürdün
İKİNCİLİK DURUMUNDA İHTİMALLER TEK GRUBA ENDEKSLİ
Ay-Yıldızlılar D Grubu'nu ikinci sırada tamamlarsa son 32 turunda G Grubu'nun ikincisiyle karşılaşacak.
G Grubu'nda Belçika, Mısır, İran ve Yeni Zelanda mücadele edecek.
TÜRKİYE EN İYİ ÜÇÜNCÜLER ARASINDA TUR ATLARSA
Türkiye grup üçüncüsü olup en iyi sekiz üçüncü takım arasında yer alırsa iki farklı senaryo ortaya çıkıyor.
Senaryo 1: E Grubu lideriyle eşleşme
E Grubu: Almanya, Curaçao, Fildişi Sahili, Ekvador
Senaryo 2: J Grubu lideriyle eşleşme
J Grubu: Arjantin, Cezayir, Avusturya, Ürdün