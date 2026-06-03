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2026 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye; ABD, Avustralya ve Paraguay ile birlikte D Grubu'nda mücadele edecek.

LİDERLİK İHTİMALİNDE MUHTEMEL RAKİPLER

Türkiye'nin D Grubu'nu lider tamamlaması halinde son 32 turundaki rakibi B, E, F, I veya J gruplarından gelecek en iyi üçüncülerden biri olacak.

İşte o gruplar:

B Grubu

Kanada

Bosna Hersek

Katar

İsviçre

E Grubu

Almanya

Curaçao

Fildişi Sahili

Ekvador

F Grubu

Hollanda

Japonya

İsveç

Tunus

I Grubu

Fransa

Senegal

Irak

Norveç

J Grubu

Arjantin

Cezayir

Avusturya

Ürdün

İKİNCİLİK DURUMUNDA İHTİMALLER TEK GRUBA ENDEKSLİ

Ay-Yıldızlılar D Grubu'nu ikinci sırada tamamlarsa son 32 turunda G Grubu'nun ikincisiyle karşılaşacak.

G Grubu'nda Belçika, Mısır, İran ve Yeni Zelanda mücadele edecek.

TÜRKİYE EN İYİ ÜÇÜNCÜLER ARASINDA TUR ATLARSA

Türkiye grup üçüncüsü olup en iyi sekiz üçüncü takım arasında yer alırsa iki farklı senaryo ortaya çıkıyor.

Senaryo 1: E Grubu lideriyle eşleşme

E Grubu: Almanya, Curaçao, Fildişi Sahili, Ekvador

Senaryo 2: J Grubu lideriyle eşleşme

J Grubu: Arjantin, Cezayir, Avusturya, Ürdün