Dünya Kupası'nın favorileri listesi belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

The Guardian tarafından 2026 Dünya Kupası'nın favorileri listelendi. 48 ülke arasından Türkiye'nin konumu dikkat çekti. İşte detaylar...

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
The Guardian 2026 Dünya Kupası'nın favorilerini listeledi.

Listeye göre turnuvanın favorisi Fransa gösterilirken, son Avrupa şampiyonu İspanya ikinci sırada yer aldı. Son dünya şampiyonu Arjantin ise üçüncü basamakta kendine yer buldu.

A Milli Takım da listede yer alırken, Türkiye’nin sıralamadaki konumu dikkat çekti.

İlk 10’da Avrupa ve Güney Amerika ekiplerinin ağırlığı dikkat çekerken, Afrika’dan Senegal ve Fas da üst sıralarda yer aldı.

DÜNYA KUPASI FAVORİLERİ LİSTESİ

1- Fransa
2- İspanya
3- Arjantin
4- Brezilya
5- Portekiz
6- Senegal

7- Belçika
8- Japonya
9- Almanya
10- Fas
11- Hırvatistan
12- İngiltere

13- Hollanda
14- Fildişi Sahili
15- Norveç
16- Meksika
17- Avusturya
18- Ekvador

19- Mısır
20- İsviçre
21- Kolombiya
22- Cezayir
23- TÜRKİYE
24- ABD

25- Uruguay
26- İsveç
27- Tunus
28- Avustralya
29- Güney Afrika
30- Demokratik Kongo

31- Kanada
32- Paraguay
33- Irak
34- Özbekistan
35- Çekya
36- Bosna Hersek

37- Gana
38- İran
39- İskoçya
40- Panama
41- Yeni Zelanda
42- Ürdün

43- Katar
44- Güney Kore
45- Yeşil Burun Adaları
46- Suudi Arabistan
47- Haiti
48- Curaçao

